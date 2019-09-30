爱国是中国青年最亮丽的青春底色

青年是时代的晴雨表，也是国家发展建设的生力军。进入新时代，“实力爱国”的中国青年一定是中华民族生气勃发、高歌猛进的排头兵，一定是中华民族加速迈向伟大复兴目标的蓬勃力量。新时代的中国青年，一定会在为祖国、为人民、为民族、为人类的伟大奉献中焕发更加绚丽的光彩！

今年是中华人民共和国成立70周年，也是五四运动100周年。无论是在中华民族历史上，还是在世界历史上，新中国70年都是一部感天动地的奋斗史诗，也是中国青年用青春之我创造青春之中国、青春之民族，永不停息奋力拼搏的壮丽史诗。

五四运动爆发于民族危难之际，是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动，是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动。五四运动以磅礴之力，极大地鼓舞了中国人民和中华民族实现民族复兴的志向和信心。新中国成立以来，中国青年积极投身党领导的革命、建设、改革伟大事业，为人民服务、为祖国奉献、为幸福生活奋斗，谱写了一曲曲壮怀激越的青春之歌。

新中国成立之初，轰轰烈烈的抗美援朝运动在全国范围展开，广大青年满怀爱国热忱，纷纷报名参军，毛泽东的长子毛岸英也奉调随第一批志愿军入朝参战。社会主义建设征程中，青年突击队成为突出亮点。1954年在北京展览馆工地上诞生的青年突击队，经过团组织倡导，迅速出现在各种急、难、险、重任务面前。第一个五年计划期间，仅全国各地基建工地的青年突击队就有7500个，参加青年13.5万人，北京市第三建筑工程公司张百发青年突击队闻名全国。

社会主义建设时期，广大知识分子尤其是青年专家学者贡献突出，成就卓著。第一批国产汽车出厂，第一架喷气式飞机上天，大庆油田第一口油井产油，第一枚导弹发射成功，第一颗原子弹爆炸成功等等，以中青年为主体和生力军的科技工作者，以高昂热情投入到新中国建设事业当中，建立了不朽的功勋。

实践充分证明，中国青年是有远大理想抱负的青年，中国青年是有深厚家国情怀的青年，中国青年是有伟大创造力的青年。无论过去、现在还是未来，中国青年始终是实现中华民族伟大复兴的先锋力量。

今天，我们开辟了中国特色社会主义道路，推动中国特色社会主义进入了新时代，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。新时代中国青年处在中华民族发展的最好时期，既面临着难得的建功立业的人生际遇，也面临着“天将降大任于斯人”的时代使命。

爱国主义是中华民族精神的核心。中国特色社会主义进入新时代，必须大力弘扬爱国主义精神，把爱国主义教育贯穿国民教育尤其是青少年教育全过程。爱国不能靠空谈，需要练就过硬本领，现在很多人谈论“实力爱国”，就是要用行动践行爱国主义精神，做好本职工作，努力成为对国家和社会有用的人。

坚持好、发展好中国特色社会主义，把我国建设成为社会主义现代化强国，是一项长期、艰巨的任务，需要一代又一代中国青年接续奋斗。新时代中国青年要增强学习紧迫感，如饥似渴、孜孜不倦学习，在学习中增长知识、锤炼品格。当今时代，知识更新不断加快，社会分工日益细化，新技术新模式新业态层出不穷。这既为青年施展才华、竞展风采提供了广阔舞台，也对青年的能力素质提出了新的更高要求。

新时代中国青年拥有的最亮丽青春底色是爱国，青年对国家发展信心强烈，青年勇于挺身而出维护国家利益。新时代青年是当代中国伟大发展成就的全方位见证者，在成长过程中，他们也亲眼目睹了一些境外势力否定、排斥、污蔑中国的一系列卑劣行径。敌对势力的所作所为，不仅没有“演变”中国青年的中国心，中国青年反而激发出更高涨的爱国热情与民族自豪感。

青年是时代的晴雨表，也是国家发展建设的生力军。新中国成立以来，一代代青年把个人发展与国家前途紧密结合。进入新时代，“实力爱国”的中国青年一定是中华民族生气勃发、高歌猛进的排头兵，一定是中华民族加速迈向伟大复兴目标的蓬勃力量。新时代的中国青年，一定会在为祖国、为人民、为民族、为人类的伟大奉献中焕发更加绚丽的光彩！