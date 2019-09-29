九部委联席会议 推进全国综合防控儿童青少年近视工作

9月27日，全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第一次会议在京召开，对中央宣传部、教育部、卫生健康委、体育总局、财政部、人力资源社会保障部、市场监管总局、广电总局、中医药局等联席会议的九个成员单位和各省（区、市）人民政府一年来贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）进展进行总结，分析主要矛盾和问题，研究部署下一阶段工作。

联席会议召集人、教育部党组书记、部长陈宝生，国家卫生健康委副主任于学军出席会议并讲话。

陈宝生指出，一年来，联席会议九个成员单位按照党中央、国务院决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，合力推动全国综合防控儿童青少年近视工作，前所未有地凝聚了部门合力、压实了主体责任、摸清了近视底数、构建了联动格局，取得了重要阶段性进展，形成了一批标志性成果，实现了精彩开局，体现了成员单位的高度政治自觉和行动自觉。

陈宝生强调，当前，近视防控仍面临亟待规范市场行为、亟待分层推进落实、亟待借鉴国际经验、亟待精准宣传教育等突出矛盾和问题，需要久久为功，打“持久战”，“攻坚战”。一是打好“组合拳”，发挥好联席会议机制作用，各负其责，各尽所能。二是抓好“主阵地”，发挥好教育系统和学校的组织优势，以学校为中心，凝聚各方力量和智慧，综合防控、合力防控、持续防控。三是建好“宣传队”，把《实施方案》宣传好，充分发挥好近视防控专家宣讲团作用，传播眼健康知识。四是用好“指挥棒”，建立近视防控评议考核制度，抓住省级人民政府这个“关键主体”，抓住领导干部这个“关键少数”，抓好县区一级政策落实，切实推动党中央和国务院综合防控儿童青少年近视决策部署落地落实。

陈宝生指出，综合防控儿童青少年近视工作是一项政治活、技术活、感情活，我们要充分利用制度优势做好这件关乎中华民族素质的大事，充分尊重规律，发挥专家作用，重视技术研发，带着感情如期完成党中央国务院交给我们的任务。

于学军指出，国家卫生健康委深入贯彻落实《实施方案》，强化责任担当，积极主动作为，把儿童青少年近视防控作为重中之重。建立健全责任制，全面摸清近视率底数，提高近视防控专业保障水平，加强儿童青少年近视监督检查，规范近视矫正，发挥试点示范引领作用，探索有效防控模式，广泛开展健康教育与宣传动员，带动全社会同防同控，全力推进近视防控工作取得积极进展。他强调，要坚持问题导向，继续狠抓责任落实，加强监测评价与医疗服务专业指导，加强部门协作，用好评议考核制度和责任书，用好健康中国行动平台，用好联席会议机制。

会议审议通过了《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》。九个联席会议成员单位代表在会上介绍了一年来贯彻落实《实施方案》进展情况和下一步工作安排。