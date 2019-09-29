说起最近刷爆朋友圈的电影，《哪吒之魔童降世》可谓是当仁不让。这部改编自神话故事的动画电影，勾起了一代人的童年回忆。

在这部影片中，除了加入了温情的家庭元素外，哪吒与龙王三太子的关系转化也格外引人瞩目，去除了传统神话里杀龙抽筋的情节，重新加入了新的故事，更是让人感叹于编剧的想象力。下面我们要谈的抽筋，自然不是哪吒的杀龙抽筋，而是好多人在生活中都可能遇到过的一种情况—肌肉痉挛。

什么是抽筋

抽筋的学名叫肌肉痉挛，是一种肌肉不自主的强直性收缩。

自古即有之，在中医学中当属“筋痹”范畴，《素问·长刺节论篇》曰：“病在筋，筋挛节痛，不可以行，名曰筋痹。”《医宗金鉴》曰：“筋痹，筋挛节痛，屈而不伸也。”

抽筋可发生于身体的多个部位，日常生活中的“抽筋”多以小腿和脚趾的肌肉痉挛较为常见，发作时疼痛难忍，有僵硬感觉。尤其是半夜抽筋时往往把人疼醒，持续长时间不能止痛，而且影响睡眠。

抽筋的原因

提起抽筋的原因，大家首先会想到的就是缺钙了。诚然，缺钙是抽筋的常见原因之一，但并不是所有的抽筋都因为缺钙，下面我们就来了解一下常见的抽筋原因，从而在日常生活中避免抽筋可以做到有的放矢。

寒冷刺激 在寒冷的条件下进行体育活动，如冬泳前未做好准备活动等情况下常可抽筋。

低温使肌肉兴奋性突然增高从而发生强直收缩，从而造成抽筋的发生。同时，应注意的是，在空调房内睡觉没有盖好被子，也是夏季夜间抽筋的原因之一。

运动疲劳 长时间的剧烈运动会使肌肉产生疲劳，代谢产物乳酸增多，从而在运动过程中或之后引起肌肉痉挛。

电解质缺失 短时间大量出汗或吐泻之后，体内离子及液体大量丢失，易造成肌肉痉挛。同时孕妇、青少年易出现缺钙的现象，当血液中的钙离子浓度过低时，会造成肌肉的神经兴奋性增加，促使肌肉收缩从而导致抽筋。

抽筋的预防

1.注意防寒保暖。寒冷环境中要注意防寒保暖，必要时可加用护膝、护腿等装备保护薄弱环节。2.科学锻炼，运动前做充足的准备活动，循序渐进，量力而行，运动后进行拉伸训练。3.补充液体及电解质，活动量大，需要及时补充液体及电解质以避免电解质紊乱。4.均衡膳食，保证营养。需要注意的是，单纯补钙可能不一定能达到理想的效果，还应该多晒太阳从而补充维生素D，辅助钙的摄取。（张启栋 郭万首）