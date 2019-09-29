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云南4人生产销售假减肥药获刑

2019年09月29日07:38 来源：工人日报

　　将玉米淀粉、潘泻叶粉末及西布曲明、酚酞等搅拌混合后，非法加工、生产成散装减肥胶囊，并冠以市场上已经注册的各种减肥胶囊名字，销往全国各地，杨某等人牟取高额利润，非法所得达百万余元。记者获悉云南昆明宜良县人民法院审判了该起案件，4名犯罪嫌疑人依法被判处2年至8年有期徒刑，并处罚金10万元至90万元。

　　2016年4月，杨某租用宜良县某村约100平方米空地建盖了简易厂房，购买二手胶囊填充机、包装机等机械生产设备，并从网上购买了空心胶囊等物品，在该厂房内将玉米淀粉加禁药非法加工成胶囊，并冠上市场上已经注册的各种减肥胶囊名字。2016年5月，张某等人以单线联系的方式，多次向杨某低价购买大量无外包装的散装减肥胶囊再转手高价出售，从中赚取高额利润。2018年1月，杨某以每盒5元的单价销售给张某15箱共7500盒无标识的减肥胶囊，运输途中，这些药被宜良县公安局查获。

　　法院判决被告人杨某犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑8年，并处罚金90万元；其他被告人犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑，并处罚金。（记者黄榆）

(责编：许晓华、李轶群)


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