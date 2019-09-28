北京市医保经办程序实现全市统一

昨日，北京青年报记者从市医保局了解到，在围绕解决群众办事的“难点、堵点、痛点”，深入推进“放管服”改革工作方面，该局通过规范自身服务、提升参保人体验等方面多举措提升医保服务水平，改善群众办事体验。

医保经办程序全市统一。据介绍，市医保局对包括职工、居民、超转、离休、工伤、生育保险门诊、住院费用申报，做到了申报材料、事项名称、事项类型、设定依据、服务对象、办理时限、受理标准、审批条件、办理流程、结果文书等全市范围内保持一致。同时，在统一平台向社会公开各区服务信息，全市医保公共服务事项全部做到了“最多跑一次”。 对各项业务的岗位设置、工作流程在全市范围提出统一要求。为确保各区执行过程中“不走样”，聘请专业第三方审计机构对执行情况进行审计，列入年度考核重要内容。

同时，针对群众反映的窗口办理业务等候时间较长、服务窗口安排不合理、取卡时间过长等问题，各区积极采取了精准措施，开通网上预约功能，缓解了窗口滞缓现象。为避免重复排队，多区实现了手工报销单据接收、咨询、取卡、特殊病备案、分割单打印、住院卡激活等业务“一窗式”办结。多个区为等卡急用、大额费用、困难群众、常年住院老年人、急于离职减员的情况开辟医疗费用手工报销“绿色通道”，做到当天报送当天完成手工审核，实现“即时取卡”。

简化生育医疗费用报销证明材料。自2018年12月10日起，该局开通了与北京市卫健委的数据共享。通过部门间的数据共享，直接获得生育登记服务单、《出生医学证明》、医院等级等相关信息，不再要求北京市参保人员（或单位）申报生育相关医疗费用时提供生育登记服务单和《出生医学证明》，也无需再提供医院的等级、定点证明。

据统计，平均一周，北京市各级医疗保险经办机构接收生育医疗费用申报6000多人次，减少申报材料3000多份，单位（或参保人员）办事少跑次数约500人次，随着堵点消除的时间越长，节省群众办事时间和经费的效果将会日益突显。

此外，简化医照人员异地医疗费用报销手续。自2019年6月起，北京市医疗保险信息系统实现与北京市人社局的数据共享。通过部门间的数据共享，北京市医保局直接获得医照人员异地定点医疗机构备案相关信息，不再要求医照人员（或单位）申报相关医疗费用时提供《北京市公费医疗医疗照顾人员异地就医定点医疗机构申报审批表》纸质材料，极大减轻了医照人员（或单位）的负担。