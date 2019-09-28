“脑瘫数学博士”求学二十载：期待成为社会有用之才

秋时，中午太阳高照，在兰州大学校综合楼0813教室正在进行博士研究生最新论文讨论课，27岁的谢炎廷坐于课桌前，时常摇头晃脑，常做鬼脸，但眼睛始终紧盯黑板。

上述表现，并非谢炎廷上课捣乱，而是他自小患有脑瘫，致使面部、双手、双脚均严重畸形，表现出四肢不协调，无法像正常人一样说话、写字、走路。而就连他也没有想到，存在于大脑里的“草稿纸”促使他学业进步，如今，他已经“博士二年级”。

谢炎廷畸形的手拎着公文包，踮着脚尖虽摇摇晃晃行进但速度却快于常人。“选择行走的路途一般会少车辆，少台阶。”谢炎廷吃力且含含糊糊告诉记者，他最享受的事便是行走在校园里。

来到教室，谢炎廷早已汗流浃背，两个手指从书包“夹出”毛巾，手臂犹如机器人进行“机械式”摆动，擦拭脸庞汗水后，多次尝试解锁手机，选择给母亲拨打电话，“电话响两声，代表我已安全到教室，这是我们之间的约定”。

在11人的教室内，大多数学生在课桌上摆放着水杯、文具、稿纸、平板等，但在谢炎廷桌子上仅有纸质版论文资料。他告诉记者，因病双手握笔吃力并且写字速度较慢、字迹潦草，为不漏听课堂内容，他只能先听讲，回家后将解题思路通过电脑敲打出来。同时，为减少上洗手间次数，上课期间基本不喝水。

谢炎廷出生于兰州普通人家，不到1岁时便被确诊为脑瘫，家人对他从未抛弃，一家人踏上漫长求医路，治疗效果始终停留在蹒跚走路阶段。

在谢炎廷达上学年龄时，刘小凤夫妻考虑再三，将12平米的卧室变成“家人教学”教室，按照正规学校的日常作息和上课进度，依靠网校、家人教授和自学，谢炎廷和同龄孩子同步学完了小学、初中和高中的全部课程。

“2011年，以社会考生身份参加高考，受身体条件限制只能做选择题。”谢炎廷介绍说，所有科目选择题总分为280分，他取得了262分。

即便如此，总分262分依然无法被大学正常录取。幸运的是，时任兰州大学数学与统计学院院长张和平被谢炎廷“求学经历”所感动，允许他以“旁听生”身份学习数学课程。

本科4年时间，谢炎廷累积完成了150多个学分和本科毕业论文。

“水平完全不低于正常学生。”兰州大学数学与统计学院教授徐守军评价谢炎廷学业水平时说，随着彼此交流增加，“本科”毕业前，谢炎廷表达了想从师徐守军，继续以“旁听生”身份学习研究生课程，对此，徐守军欣然接受。

“没有理由把一个对数学感兴趣的学生挡在门外。”从“硕士”到“博士”，谢炎廷是徐守军指导时间最长的学生。徐守军告诉记者，数学需要在纸张上进行大量运算，谢炎廷受制于身体情况，在纸上运算效果不佳，大多依靠“脑算”，再借助电脑呈现出来。

徐守军回忆说，最先接触谢炎廷时，他性格内向，讨论时也听多讲少；而现在笑容时常挂嘴边，讨论解题思路时也会据理力争。

在兰大求学期间，谢炎廷已有两篇论文先后发表在《澳大利亚组合学杂志》《应用数学与计算杂志》。徐守军认为，已具备攻读博士条件和实力。

“第一次见到炎廷师哥，便对他上课不记笔记印象深刻。”作为谢炎廷的“师妹”杨宇正在攻读博士学位，她举例说，如遇难解问题时，向“师哥”求助后，他会将详细过程和解题思路发送过来，着实以实力“吸粉”。

在谢炎廷规划中，他将在兰大校园内，在徐守军老师帮助下，提高学术水平，和同学们一同博士顺利毕业，“未来，有能力从事相关科研活动，成为社会有用之才”。(完)