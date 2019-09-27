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商务部：国庆节前再投放储备猪肉1万吨

2019年09月27日09:02 来源：新华社

　　新华社北京9月26日电（记者王雨萧 陈炜伟）商务部新闻发言人高峰26日说，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门，将在国庆前组织有关企业再向市场投放中央储备猪肉10000吨，涵盖多个猪肉产品类别，以增加国庆期间肉类市场供应。

　　随着国庆假期来临，我国猪肉市场需求有所增加。高峰在当天举行的例行新闻发布会上说，国庆前夕，在市场机制发挥主体作用的前提下，中央和地方通过促进产销衔接、增加储备投放等多种方式加大肉类市场供应，肉类市场供应总体充足，价格趋稳。9月初至今，共向市场投放中央储备肉3个批次，总计投放猪肉20000吨，牛肉2400吨，羊肉1900吨，目前部分地区也陆续开展了地方储备肉投放工作，市场供应总体有保障。

　　“下一步，商务部将进一步密切关注猪肉市场供求和价格变化，会同有关部门继续做好中央储备猪肉投放工作，保障肉类市场供应。”高峰说。

(责编：许晓华、李轶群)


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