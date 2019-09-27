警惕帕金森，可以先自测

受访专家：北京协和医院神经科主任医师 王 含

苏老先生自8年前开始，一直颈肩疼痛、腰腿不适，去骨科治疗依然没有改善，经医生介绍去看神经内科，被确诊为帕金森病。

帕金森病是仅次于恶性肿瘤、心脑血管疾病的老人的“第三杀手”。北京协和医院神经科主任医师王含介绍，100个中老年人中就有1~2个帕金森病人。帕金森症状很多，有动作缓慢、肢体僵硬颤抖等运动症状，也包括嗅觉减退、便秘、睡眠障碍等非运动症状。

帕金森病起病隐匿，患者容易漏诊误诊。有数据显示，中国帕金森病患者出现相关症状后，就诊时间平均延迟半年以上，近半数患者超过一年才能确诊。这给患者的社交、运动、情绪等各方面带来不良影响。治疗上，则会导致患者的药物加量速度变快，更早出现药物副作用和不良反应，病情难控制。

王含提醒，如果怀疑有帕金森病，可通过以下动作进行自测：1.安静状态下，双手自然放在腿上，查看手部是否不自主震颤，如搓丸样运动；2.行走过程中，查看是否起步困难，双脚步态是否笨拙，出现一侧步伐沉重、拖步等情况，刹不住步子；3.举起一侧手，手掌充分伸开、握拳，重复做10次并逐渐加快，然后换另一只手，观察是否存在两手动作不协调或不对称的情况；4.抬起一只手，位于肩膀以上，食指和大拇指张开，反复快速对捏、伸展，重复10次并逐渐加快时，是否存在两手动作不协调、或手指不能完全展开等情况；5.伸直双臂双手，做翻转手心手背的动作，逐渐加快，看是否存在两手动作停顿或幅度减小的情况；6.脚跟着地，抬起一侧脚尖，重复脚尖点地动作，左右脚各10次，观察是否出现停顿、幅度越来越小的趋势。

如果以上动作有一项为肯定答案，就应警惕帕金森病，及早去医院筛查。帕金森病虽目前无法根治，但可通过生活方式调节。有研究证实，富含咖啡因的食物，对帕金森高危人群和早期患者有一定保护作用，建议适当喝些咖啡或绿茶。合理运动可缓解疼痛不适。推荐每天起床后做轻柔的伸展运动，防止肌肉僵硬，改善心肺功能和情绪。（记者 水 欣）