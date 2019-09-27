胸椎管肿瘤易与其他疾病混淆

胸痛胸闷，人们首先想到是肺部、心脏有毛病。首都医科大学三博脑科医院脊柱脊髓诊疗中心主任范涛教授说，出现胸痛胸闷，也可能是胸椎管肿瘤所致。人的脊椎除了支撑人直立行走，另一个重要作用是它构成了骨性的管道——椎管。椎管中包含的脊髓和神经，充当大脑与四肢躯干联系的“电线网络”，控制着人的四肢、大小便等一系列重要功能。成年人的椎径一般仅有一根食指那么粗，小小的椎管内外若生长了肿瘤，即使体积很小也可能会直接压迫脊髓神经。

椎管肿瘤是一种常见疾病，会引起颈、胸、腰、腿等部位疼痛，因此易与其他疾病混淆。

90%以上的椎管肿瘤都是良性的，恶性肿瘤的比例较小，而且大部分良性椎管肿瘤，可以通过显微手术治愈。胸椎管肿瘤引起的症状不一定仅表现在胸部，也可表现为腹部发紧、下肢麻木无力等，所以常被按照胸部、腰部疾病诊治。而如果得不到正确诊断和治疗，致使病情发展，导致患者大小便功能障碍或者瘫痪，少数患者甚至会因转移而致命。

专家提醒，不少患者存在误区，觉得做了CT、拍了X光片就可以确诊，其实最应该做的检查是核磁共振。

针对胸椎管肿瘤，目前最主要的治疗方法是手术。胸椎管肿瘤手术是难度较高的手术，对医生的技术水平和配套设备要求较高。因此，一旦确诊，患者一定要选择正规医院就医治疗。