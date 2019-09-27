科学走路才能强身健体

当今的微信朋友圈已经成为一个“大晒场”，除了晒美食、晒自拍、晒娃之外，“晒步数”也已成为时尚。现在，如果每天走的步数没达到两三万步，你都不好意思在朋友圈里晒。为了能抢占封面，不让自己的排名落后，有的人竟然深夜在家门口的花园“暴走”。

运动是为了健康。如果单是为了晒步数而过量运动，进而使健康受损，则是本末倒置了。走路是否越多越好？怎么走路才科学？在“十一”长假到来前夕，我们就来聊一聊如何以用健康科学的方式走路锻炼。

走路是“最好的运动”

钟南山院士把步行视作“世界上最好的运动”。他提供的一组来自世界卫生组织的数据显示，每周步行大于或等于4小时的65岁以上老人比每周步行小于1小时的65岁以上老人，心血管发病率会减少69%，病死率则减少73%。

有数据显示，成年人每天摄入的热量约为2100大卡，而维持生命体征和日常活动只会消耗1800大卡，这样就多出了300大卡需要通过运动消耗。而成年人走30步可消耗1大卡，如此算来，要消耗多余的300大卡需要行走9000—10000步。国家卫计委曾发出“每日1万步，吃动两平衡，健康一辈子”的呼吁。

的确，走路是一种很好的锻炼方式，能够起到强身健体、增强身体抵抗力的锻炼效果。不仅能强健心肺功能，改善血液循环，增加全身肌肉的力量，还可以减轻精神压力，调整新陈代谢，对防治心脑血管病、血脂异常、糖尿病及肥胖等都能有很大帮助。

每天不宜超过2万步

虽然走路是一项老少皆宜的运动，但专家表示，运动是一把“双刃剑”，既可健身，也可伤身。

北医三院运动医学科副主任医师江东教授表示，通过微信运动排行榜的激励适当走路，对身体有一定帮助，但千万不能不顾自身体质，特别是为了冲榜而盲目增加走路的量，这样反而会伤害身体健康。

和任何一项运动一样，走路也存在风险。一般来说，成年人每天大约需要快走1万步，但不宜超过2万步。过量的走路会加重关节负担，使原有的轻微损伤加重。因为人体60%的体重都是由膝关节内侧支撑的，所以膝关节内侧的半月板非常容易劳损，过量活动甚至会使劳损的半月板撕裂；过量走路或上下坡还会加重髌股关节的压力，髌骨软骨在长时间摩擦之后非常容易出现问题。如果持续过量运动，轻者会关节疼痛，重者有可能会引发关节炎、足底筋膜炎、跟腱炎、骨膜炎、髋关节滑膜炎等，尤其对膝关节和踝关节的损伤比较大。

要步数也要强度和坚持

“单纯的步数并不意味着什么。成年人每天平均步行在6500步左右，但大多数都强度不高，对健身没有太大效果。”专家表示，许多人虽然每天行走过万步但都属于“生活步数”，只能起到放松和维持肌肉新陈代谢和力量的作用，而不能达到运动健身的效果。想要走出健康，强度是关键因素之一，因此应该健步走。健步走的速度和运动量介于快步走与竞走之间，步行频率应在每分钟120—140步。

“健步走一开始以消耗血糖、肝醣为主，持续15至20分钟后，燃烧脂肪的比例逐渐增加，持续到30分钟，燃烧脂肪的效果才会比较好。”北京师范大学体育与运动学院副教授赵纪生解释说，时速在4.5公里的健步走可达到健身目的，但也因年龄而异。对年轻人来说，一般7至10分钟走1公里，步幅在0.75米左右为佳。但到了四五十岁，走1公里大概就需要10分钟以上了。随着年龄的增长，频率会逐步下降，步幅也会变小。

专家提醒，并非所有人都适合健步走。青壮年和平时经常运动的人参与这项运动没有问题，但一些中老年人不要盲目跟从。此外，虽然健步走能锻炼心肺功能，但是需要长期坚持，偶尔一两次健步走是显不出太好效果的。

健步走和平常走路不同

健步走讲究姿势、速度，但很多人在健步走时容易犯两种错误：低头或者头抬得过高导致身体后仰，这两种姿势都可能导致身体失去平衡，让背部下方肌肉受到过大压力，从而造成拉伤和疼痛。

专家指导说，健步走时不要向上或者向下看，要目视前方，脖子和身体保持成一直线。在走步过程中，最好抬头挺胸、肩部放松，收紧腹部，不要翘臀，双臂紧靠身体。另外，走路时多留意自己的身体姿势，及时纠正错误动作。锻炼最好每天保持20分钟至40分钟，不可贪多。一定要遵循科学规律，不能一开始就高速走几公里，可以先参加低速健步走，让身体适应后，再逐渐提高速度和长度。

当然，运动装备也很重要。健步走时选择一双合适的鞋非常关键，不仅要舒适合脚，还要柔软有弹性，这样才能避免由于长时间快步走造成身体伤害，尤其是要避免脚部受伤。

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要想知道自己适合哪种锻炼方式

运动之前可以先去医院进行评估

没有基础疾病的人需要先评估下肢的肌肉力量，以选择适合自己的运动量。高血压患者如果在运动前没有控制好血压，运动中极易诱发心脏病和脑血管疾病；有心衰、冠心病等心血管疾病的患者，如果突然进行大运动量的锻炼，发病率很高。因此，有基础疾病的人，最好在医生指导下进行运动。患有严重骨关节疾病的人，运动前最好咨询专业医生，选择合适的运动方式和运动强度。

总之，在参与锻炼前一定要对自己的健康状况有足够了解，最好到专科医院进行身体评估，制定适合自己的锻炼方案。