食品零售转型应抓住消费痛点

曾几何时，粮店、副食店已成往昔记忆，热闹喧嚣的菜市场也被人流如织的大型超市取代，手机下单买菜早已不是新鲜事，线上线下融合的零售新模式正逐渐被人们接受。这几年，细心的消费者发现，快被忘到脑后的传统超市变了模样，家门口小巧精致的便利店越开越多，水果、海鲜等生鲜类食品专营店频频在朋友圈刷屏，无人超市、无人便利店引人注目……商家们使出浑身解数，吸引着消费者前来购物下单。然而，万变不离其宗，无论是老超市还是新业态，只有牢牢抓住消费者的痛点，才能在激烈的市场竞争中制胜。

食品安全与商品质量是消费者的第一关切。小说《烦恼人生》中，主人公印家厚在买来的菜里吃出了一条肥虫子，给他本来就琐碎杂乱的生活又添了新堵。这恐怕不是他一个人的独家体验。不过幸好只是一条菜虫，如果是肉类检疫不合格或是农残超标，那恐怕就是一场事故了。随着国家对食品安全问题日益重视，不少商超便利店都建立起食品安全可追溯体系，消费者通过扫描二维码就可知道食品的检验检疫情况，吃得更放心了。相比流动摊贩们“打游击”式经营，消费者的监督与维权有了保障。一些食品零售电商将供应商的相关信息与资质对消费者公开，让产品质量监督更加透明。不少生鲜专卖店坚持不卖不新鲜食材，通过科学统计确定进货量，确保食品品质的同时减少浪费。安全问题一票否决，红牌退出，已经成为业界共识。

价格始终是消费者关注的重点，性价比高不高依然是核心考量。不少食品零售企业在降低成本上下起了功夫。大型连锁超市通过自建农场、自有农产品品牌与大宗采购降低成本，同时，通过开发智能购物车、微信服务号的导航功能，减少雇佣导购的人工成本。自助结算设备的使用也出于同样目的。食品零售电商省去店面租金成本，在价格上较大型连锁超市具有竞争优势。价格低了，买的消费者就多了。一些食品零售电商花大力气推出各类优惠减免活动，不断增加用户黏性。

便捷程度是消费者关注的焦点。在消费升级背景下，人们对价格的反应略有迟钝的今天，便捷与否正越来越重要。在笔者看来，便捷体现在“三免一近”上——免挑拣、免排队、免负重、离家近。一些超市人工挑选后，按份打包蔬菜，免去菜市场买菜拣选之累；或是推出搭配菜、半成品以适应人们的快节奏生活。不少连锁超市与便利店都推出自助扫码结算，减少了顾客排队结账等候时间。一些实体超市与电商平台合作，让消费者可以同等价格线上下单，享受送货上门服务，免去搬运米面粮油等大件商品之苦。各类食品零售电商更不用说，“三免”已成它们的先天优势。政策扶持下，便利店越开越多，离家近成为显著优势，“10分钟消费圈”逐渐形成。

站在新中国成立70周年的时间节点上，回顾国内零售业的变迁与发展，我们会发现，变的是形式，不变的是本质——食品安全与商品质量、价格、消费便捷程度。想要在食品零售市场的激烈竞争中站稳脚跟，这三个因素既是消费者关注的重点，也将始终是零售品牌的着力点。