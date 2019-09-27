感悟丰收，感恩“三农”

刚刚过去的第二个“中国农民丰收节”，习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”一线的同志表示诚挚问候。亿万农民在村头场院、乡镇集市尽情欢享自己的节日，也为即将到来的新中国七十华诞增添了喜庆气氛。

“中国农民丰收节”的设立，是以习近平同志为核心的党中央关注农业、关心农村、关爱农民的生动体现。2018年，经党中央批准、国务院批复设立“中国农民丰收节”。自此开始，每年的农历秋分，除了作为物候划分和时间刻度，还是中国农民自己的节日。丰收节成为新时代重农强农、尊农爱农的生动象征，成为“任何时候都不能忽视农业、忘记农民、淡漠农村”的鲜活注脚。这是丰收节带给中国“三农”乃至全社会的一份精神馈赠，其深刻意涵值得我们品味感悟。

丰收节是农民欢庆收获之节。“礼赞丰收，致敬奋斗”，今天农民欢庆丰收节，除了庆祝农作物丰收的传统意义外，其内涵更丰富、外延更扩展。这丰收，不仅指农作物的产量增加，还包括农村经济、政治、文化、社会、生态文明建设的丰硕成果；不仅是农民的具体物质获得，还有农民“获得感、幸福感、安全感”的精神收益；不仅包含农民衣食住行的基本民生保障，还加上教科文卫乃至美好生活的新成分。丰收，体现的是农业转型升级的新进展，是农村发展进步的新成果，是农民幸福指数的新提高。

丰收节也应是全社会感恩“三农”之节。中国是一个农业大国，农民占全国人口的大部分。新时代，党领导农民奔小康、抓振兴、谋复兴，离不开农民的奋斗和贡献。“三农”让中国人端稳了中国饭碗，支撑了中国工业化、城镇化的快速发展，守护着城乡大地的生态屏障。对城市居民来说，衣食住行大多离不开农民和农业。“三农”之于城市，有着重要的支撑作用。感悟丰收节的意义，体味丰收节的内涵，就要铭记“三农”的贡献，感恩“三农”的哺育，在全社会营造重农亲农的氛围，形成帮农护农的风气，构建城乡融合发展的体制机制，真诚反哺农业，真心支持农村，真情帮助农民。

丰收节还是农耕文明传承振兴之节。我国是农耕文明古国，农耕文明构成了中华传统文明的源头和基础，是中华儿女永恒的精神家园。党的十八大以来，在新发展理念引领下，农耕文明与生态文明相得益彰，高效生态特色农业、休闲观光体验农业、美丽经济等新产业新业态新模式应运而生，为古老农耕文明注入了时代内涵，使之迸发出全新活力。“绿水青山就是金山银山”，农耕文明迎来转型升级、脱胎换骨和凤凰涅槃的机遇。庆祝丰收节，就要以此为契机，大力传承弘扬农耕文明，重新发现、深入挖掘农耕文明的内在价值，守住中华民族共同的精神家园。

丰收节的设立，是尊农的文化符号，也是重农的政治信号，更是强农的进军号，必将进一步提振农村精气神，增强农民凝聚力，孕育社会好风尚。

（作者为农民日报社总编辑）

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 05 版）