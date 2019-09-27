老人总忘事 警惕阿尔茨海默病

近一周来，家住茂名的廖姨突然连厕所都找不到了，总是随地大小便。最终，廖姨在广州被确诊为阿尔茨海默病。专家呼吁，老人频繁出现忘关水龙头、煤气，记不起眼前事等情况就要及时去神经内科等专科就诊，早诊断、早治疗是关键。

早在两年前，廖姨就开始出现头晕、记忆力下降等症状，特别是做饭的时候，不是忘记关煤气就是忘记放盐，还喜欢收集各种类型的塑料袋。在当地医院被诊断为脑梗塞后，廖姨又经常忘记吃药，甚至连药放在哪里都记不清了。

近一年来，廖姨经常连回家的路都忘记了，生活上基本不能自理。一周前，廖姨竟连厕所都找不到，总是随地大小便。家属见状，便将她送往广州的医院。广东三九脑科医院神经内六科主任胡运新介绍，频繁忘记关煤气、忘记放盐等是属于日常生活能力下降，是非常典型的阿尔茨海默病表现。但在临床上，不少患者及家属都认为年纪大了，有点记忆力减退很正常，从而导致阿尔茨海默病初期的漏诊率非常高，等到病情发展到中重度才就医，此时很可能已丧失日常生活能力。专家提醒，老人有老年痴呆症状时，应尽早送院诊治。（全媒体记者梁超仪 通讯员郑琳）