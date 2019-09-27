“小胖墩”越来越多 科学减肥学起来

如今人们的饮食越来越丰富，生活越来越便利，一些人士在不知不觉中成为“肥胖”大军中的一员。数据显示，我国有近9000万肥胖人口。对于临床专家来说，真正的肥胖是一种疾病，需要科学地认识和正确地处理。日前，广州日报健康有约“名医大讲堂微课”邀请了暨南大学附属第一医院胃肠外科、肥胖代谢外科副主任杨景哥进行授课，详解了日常生活中如何正确地“管住嘴迈开腿”。

“小胖墩”易引发高血压、糖尿病等疾病

为什么近年来超重、肥胖的人士越来越多？杨景哥介绍，对于排除内分泌疾病，无服用药物导致肥胖的单纯性肥胖人士来说，主要原因是饮食能量摄入过多而体能活动消耗过少，这两者之间的平衡被打破了。

在如今的日常生活中，一方面人们摄入的食物热量是30年前的2~3倍，得到食物更加容易，另一方面随着汽车、电梯、居家电器等的普及，人体日常热量消耗减少，摄入过多的热量很容易通过脂肪的方式储存在体内。

“很多中年人在发福的时候笑称是‘压力肥’，认为很正常，其实把肥胖原因归因于工作压力大、代谢减慢是片面的。”杨景哥表示，随着年龄的增加，体内激素环境发生改变，体内脂肪合成会有轻微增加，这时候如果中年人士仍然坚持多吃少动的方式，离超重、肥胖就不远了。

值得注意的是，除了成年人，儿童的肥胖问题也越来越常见。一些家长担心孩子学业压力大，在食物后勤保障上供应充足，把孩子“喂”成了小胖墩。2016年的调查数据显示，国内9~17岁的青少年肥胖率为12%，比例比成年人要高，由于青少年还在生长发育阶段，器官的功能水平更为脆弱，肥胖状态下身体内的细胞因子、脂肪因子受影响，不但容易有身高增长不良问题，还容易出现重要脏器发育不良，糖尿病、高血压、睡眠呼吸暂停综合征等疾病在肥胖孩子中变得越来越常见。

每日饮食不要盲目摒弃脂肪

“我开始减肥了，一日三餐变成两餐，坚持下来就可以了吧？”“我每天都不吃肉只吃蔬菜，立志一个月减五斤”……针对粉丝的提问，杨景哥表示，“管住嘴迈开腿”是有效的减肥良方，但是很多人在执行时并没有正确理解，因此在减肥路上走了不少弯路。例如一日正餐数量减少时，有的人在其他时间段吃零食或者水果，不知不觉就吃了不少食物；有的人只吃蔬果却没有摄入提供身体器官运行能量的碳水化合物，这样的减肥不但没有效果而且危害健康。

专家介绍，正确的减肥方式应该是一日三餐正常饮食，在食物结构上可以作一定的调整，如果把一餐分为5份，五分之一应是碳水化合物，这是维持生存也是维持器官运作的重要元素，有五分之一是肉类，剩下五分之二或者五分之三是蔬菜。只有坚持合理膳食，一日三餐之外不要随便加餐，才是正确做到“管住嘴”。

值得注意的是，用餐时间和用餐速度也是很重要的。杨景哥提醒，英国一项对比组的研究发现，在白天活动时间内，越早进食消耗人体能量越多，因此早餐一定要吃，晚餐吃饭时间不要放到太晚，否则进食过程中消耗能量很低，更容易导致能量过剩储存脂肪。

“迈开腿”过程中，BMI正常的人平时可以坚持适量的有氧运动，一周三次，每次超过40分钟。对于超重、BMI确诊为肥胖的人士，挑选运动要结合自身情况，身体过重会增加对关节的压力和负担，可以选择游泳的方式，减少爬山等运动。如果是超肥胖人士，不建议通过运动方式减肥，应去医院找专科医生进行疾病诊断和治疗。

减重手术应评估个人条件

杨景哥介绍，一定要正确理解减肥这个概念，日常社交场合中常说的减肥是出于对身材要求的审美需要，而医学上的减肥，常常是对应于已经患有肥胖这种疾病的人士，以BMI诊断为例，BMI超过28属于肥胖症。2016年美国内分泌医师学会(AACE)列出了16种肥胖相关并发症，如2型糖尿病、高血压、多囊卵巢综合征、女性不育、阻塞性睡眠呼吸暂停、抑郁等，“肥胖与这些疾病息息相关，因此对于肥胖人士来说，减肥是应该的”。

专家介绍，肥胖可以引发一系列连锁反应，因此不要忽视。除了单纯性肥胖，导致肥胖还有可能是身体疾病等原因，通过专业诊断才能对症下药，及时排查身体隐患。对于一些疾病导致的肥胖，通过饮食运动方式调节不一定有效，而对于超级肥胖的患者，这样的减肥也非常困难，这时候可以求助减重科专科医生，评估适合个体的减重治疗手段。

从2000年国内实施第一台减重手术，如今减重手术数量逐渐增加，这种方式成为减肥的其中一种方式，究竟哪些人适合做，哪些人不适合通过手术减重呢？杨景哥表示，减重手术有严格的手术指征，对于BMI≥32的肥胖患者，以及BMI在27.5~32之间同时合并两种以上代谢性疾病的肥胖患者，可以考虑减重手术。

小贴士：

怎么简易测算是否肥胖？

1.身体质量指数（BMI），BMI小于18.5为体重过低，18.5~23.9为正常范围，大于等于24为超重，超过28为肥胖。

2.体脂率，可以在医院通过双能X线吸收测量法进行，也可以通过公式在家测算大概的体脂率，男性体脂率大于25%为肥胖，女性体脂率大于30%为肥胖。

3.第三种方法是腰围及腰臂比，如果男性腰围≥85厘米，女性腰围≥80厘米为肥胖，这种方法多用于腹型肥胖人士，我国这类肥胖类型比较常见。（全媒体记者梁超仪 通讯员张灿城、王雪）