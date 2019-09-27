卫生健康事业发展变化翻天覆地

9月26日，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心在京举办第二场新闻发布会。国家卫生健康委主任马晓伟表示，70年来，我国居民健康水平持续改善，人均预期寿命从35岁提高到77岁，婴儿死亡率由200‰下降到6.1‰，孕产妇死亡率由1500/10万下降到18.3/10万，主要健康指标优于中高收入国家平均水平，用相对较少的投入解决了全世界1/6人口的看病就医问题，走出了一条中国特色卫生健康发展道路。经过70年不懈努力，我国卫生健康事业发生了翻天覆地的变化。

一是医疗卫生网络不断健全，服务可及性显著提高。覆盖城乡的三级医疗卫生服务网络不断完善，医疗资源配置不断优化，社会办医快速发展。全国医疗卫生机构总数超过99万家，床位数达到840万张。医学人才培养体系不断完善，培养质量稳步提升。卫生健康系统人员总数达到1231万人，每千人口医师数、护士数分别达到2.59人、2.94人，超过中等收入国家平均水平。

二是卫生投入不断增加，群众看病就医负担逐步减轻。我国卫生总费用占GDP比重达到6.6%。城乡居民基本医保财政补助标准提高到490元，人均基本公共卫生服务经费标准提高到69元。基本医疗保险参保人数达到13.45亿人，参保率稳定在95%以上。个人卫生支出占卫生总费用比重降至28.6%，为新世纪以来最低水平。

三是坚持预防为主，主要疾病得到有效遏制。深入开展爱国卫生运动，城乡环境卫生明显改善。实施国家免疫规划，消灭天花、维持无脊髓灰质炎状态，多数疫苗可预防传染病发病率降至历史最低水平。优化重大疾病防控策略，主要传染病发病率显著下降。成功处置SARS、H7N9等重大突发疫情，卫生应急救援能力达到世界先进水平。

四是医疗服务能力持续提升，人民群众获得感不断增强。医药科技创新日新月异，突破一批医学关键技术，产生一批国际领先成果，加快新技术、新设备、新方法推广应用，医疗技术水平明显提升。扩大医疗服务供给，改进医疗服务质量，加强医德医风建设，2018年全国门急诊量超过83亿人次，出院量超过2.5亿人次。全力开展健康扶贫，保障妇女、儿童、老年人、残疾人、贫困人口等重点人群健康，不断提高健康服务公平性。

五是发挥中医药特色优势，推进传承创新。加强中医人才培养，评选表彰国医大师，大力推广中医适宜技术，中医药服务能力不断提升。推动中医药海外发展，传播到183个国家和地区。

六是拓展卫生国际交流，参与全球健康治理。累计向71个国家派遣医疗队队员2.6万人次，诊治患者2.8亿人次。加强国际疫情防控合作，支持西非抗击埃博拉出血热疫情。与国际组织、有关国家和地区签订并实施了160多个健康领域合作协议。

马晓伟指出，下一步，将持续推进健康中国战略，推动医疗卫生服务高质量发展，为群众提供生命全周期、健康全过程服务，更好地为人民健康保驾护航。（首席记者叶龙杰）