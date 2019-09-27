做好大中专院校、中小学等食堂肉食供应

国务院总理李克强9月26日主持召开国务院常务会议，部署加强市场价格监测预测预警，保持物价基本稳定，保障基本民生；决定完善燃煤发电上网电价形成机制，促进电力市场化交易，降低企业用电成本；核定第八批全国重点文物保护单位。

保证全年物价总水平处于合理区间

会议指出，今年以来我国物价总体平稳，前八个月居民消费价格指数涨幅为2.4%，但猪肉等部分食品价格涨幅较大，同时近两个月来工业生产者出厂价格指数连续下降。面对当前形势，要尊重规律，更加注重运用市场办法，遏制部分食品价格过快上涨，保持工业生产者出厂价格基本稳定，保证全年物价总水平处于合理区间。一要压实“菜篮子”市长负责制，促进生猪产能加快恢复，做好进口和储备调节等工作，保障节假日等重要时段食品市场供应及价格稳定。二要跟踪分析国际市场大宗商品价格走势，及时预警应对苗头性、倾向性问题。三要加强市场监管和价格监测预警。严肃查处捏造散布虚假信息、操纵价格等违法行为。四要切实保障困难群众和重点群体基本生活。各地要按照社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时足额发放价格临时补贴。认真做好大中专院校、中小学等食堂肉食供应工作。

确保一般工商业平均电价只降不升

会议决定，抓住当前燃煤发电市场化交易电量已占约50%、电价明显低于标杆上网电价的时机，对尚未实现市场化交易的燃煤发电电量，从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将现行标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，具体电价由供需双方等通过协商或竞价确定，但明年暂不上浮，要确保一般工商业平均电价只降不升。居民、农业等民生范畴用电继续执行现行目录电价，确保稳定。

第八批全国重点文保单位共762处

会议核定了第八批762处新的全国重点文物保护单位，包括古遗址、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑等。会议强调，要有效保护、管理和合理利用中华民族的宝贵历史遗存，促进中华文明薪火相传。

会议还研究了其他事项。据新华社