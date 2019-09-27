医保和体检应做相互促进的“益友”

国家医保局日前就关于将健康体检纳入医保范畴的建议进行回应时指出，目前基本医疗保险还没有能力将支付范围扩大到包括健康体检等非治疗性的、预防筛查的项目。同时，《社会保险法》第三十条中明确规定，应当由公共卫生负担的医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围，故体检等项目应通过公共卫生服务等渠道予以解决。（9月26日《北京青年报》）

近年来，将体检纳入医保的呼声一直很高，每年全国和地方“两会”，该话题都会被热议一阵子，普通民众对此也充满了期待。如今国家医保局旧事重提，重申当前暂不具备将健康体检纳入医保的条件，想必也是感受到了这方面的压力。

医保基金俗称“救命钱”，当然应该精打细算，把钱用到刀刃上。为诊疗付费，范围十分明确，谁有资格使用基金、可以使用多少基金，都一目了然，很好操作。但体检不同，不管有病没病，任何人都能参与体检，为体检付费，医保基金就会被掘出一个无底洞，让医保基金难以承受。因此，医保基金从“保治病”扩展到“防未病”，必须谨慎运用，确保不出现诊疗无钱可用等现象。

更何况，如今体检领域存在诸多乱象，拉网式检查、大套餐检查、护士冒充医生、血液不检查就出结果、上午查出患癌下午检查正常，以及诱检、错检、过检等乱象都时有发生，假如这些乱象得不到根治，就贸然将体检纳入医保，等于拱手捧出“唐僧肉”，医保基金将冒很大的风险。

由此看来，将体检纳入医保，目前时机还很不成熟，至于以后会怎样，则另当别论。

但从另一个角度来看，疾病早发现和早诊疗，费用负担会少很多，体检对于医保可起到节省开支的作用。既然体检对医保如此有用，那么，医保对于体检也应该给予鼓励，使两者成为相互促进的“益友”。

当前，在推广体检方面，国家采取了不少措施。比如，针对农村妇女免费开展“两癌”筛查已有多年，国家卫健委推出的免费孕前优生检查，已涵盖了所有农村青年，部分城市青年也被纳入保障范围。不少地方还针对老年人、学生等开展免费体检。也就是说，在体检投入方面，国家和地方采取了渐进式增加福利的策略，这些行动逐渐累积，将产生与“体检入医保”相似的效果。尽管这些举措多属于公共卫生服务项目，但公共卫生服务与医保基金理应相互协作，分工不分家，当医保基金具有能力时，也可参与到这些项目当中。

还要看到，医保分为基本医保和商业医保，基本医保难以承担的事，商业医保或许可以承担。商业医保不应放任投保者健康状况下滑，即使为了节约赔付成本，也应该对投保者实施体检和早期诊疗。在西方国家，商业保险公司为投保者定期提供体检，以此减轻投保者的患病率，从而达到提升营收的目的，是常见的做法。我国商业保险公司可做体检保障的先行者，做基本医保与体检的中间桥梁。（秋实）