全国各地综合防控儿童青少年近视工作扎实推进

2018年8月30日，教育部等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）。一年来，全国各省（区、市）扎实推进《实施方案》落地落实，各地综合防控儿童青少年近视工作各具特色、亮点纷呈，取得重要阶段性进展，为健康中国建设提供了重要支撑。

加强组织领导，优化顶层设计。成立专门领导机构。江西、山西、浙江等省份成立儿童青少年近视综合防控工作领导小组或联席会议机制，分管副省长任组长或召集人，浙江、云南等省份增加新闻出版、医局、共青团、妇联等部门为近视防控联席会议成员单位。提供法律保障。山东省出台《山东省学生体质健康促进条例》，明确政府、部门、机构、学校、学生、家庭在加强学生视力保健、规范学生电子产品使用、加强学生体育锻炼、减轻学生学业负担、保障学生睡眠时间等方面的责任和义务。明确细化指标。云南省明确提出2020年学校教室照明卫生标准达标率达到100%，确保每所学校至少配备1名校医或保健教师，保证每所学校至少有1名能胜任卫生管理与健康教育的骨干人员，2023年全省中小学课桌椅配备卫生标准达标率达到100%。健全保障体系。陕西省嘉峪关市建立“干预视觉行为、改善视觉环境、管理视觉健康”三级视力保障体系，融合视力健康教育、监测预警、综合干预、跟踪管理，健全长效防控机制。

落实主体责任，凝聚防控合力。印发省级实施方案。29个省份出台了省级近视防控方案，黑龙江、江西、山西等地由省人民政府办公厅印发近视防控方案。福建省在近视防控行动方案中明确提出，学校要建立学生视力健康管理领导小组、将近视防控工作纳入学校与班主任考核体系、实行小学课中“暂停”制度、为留校参加体育锻炼的学生开绿灯等要求。逐级签订责任书。教育部、国家卫生健康委已与各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团签订了近视防控工作责任书，明确了三方职责任务。天津市教委、卫生健康委与16个区人民政府签订近视防控工作责任书。宁夏回族自治区人民政府委托教育厅和卫健委与五市主要领导签订近视防控责任书，银川等五市与所辖23个县、市（区）完成签订目标任务责任书。创新机制综合施策。黑龙江省通过在全省确立300所学生视力监测点校，形成“一档、二构、三结合”模式，推动区域共防。“一档”指把近视防控与学生体检结合起来，使用同一信息化平台，建立全省学生视力档案。“二构”指建立省级视光专业卫生机构和宣传教育机构，开展业务培训、科普讲座进学校等工作。“三结合”指教医结合、家校结合、防治结合，构建多方发力、共同配合的综合防控工作体系。设立专门机构。北京市建立教师视力健康教育培训中心、学生视力健康教育活动中心、学生视力健康宣传活动中心、学生视力健康干预中心等专门机构，完善中小学生眼病防控体系，推动和指导全市近视防控，保障经费、人员、办公空间等基本条件。浙江省建立省级儿童青少年近视防控工作指导中心，专项指导近视防控方案、政策制定和各地市科学近视防控工作开展。山东省成立省级儿童青少年健康与近视防控研究院，形成儿童青少年近视防控标准、技术、产品为一体的眼科与眼视光医疗健康产业链。湖北省成立省级青少年视力健康管理技术指导中心，督促各地组建学校卫生与近视防控科室，加强基层眼科医师、眼保健医生、儿童保健医生培训，为儿童青少年视力健康管理提供技术支撑。

突出试点带动，强化示范引领。河北省石家庄市加强全国近视防控改革试验区建设，实施视力防控服务体系工程、家庭视健康样本工程、学校视觉环境达标工程、近视防控队伍建设工程、学生视力档案完善工程、用眼卫生常规标准化工程、视光体育健康促进工程“七大工程”，强化示范引领。内蒙古自治区包头市青山区以学生入学为起点，为学生建立屈光发育档案，针对不同学生、不同视力状况，制定个性化方案，长期跟踪，动态观察。及时调整课座椅高度及座位，培养学生良好用眼卫生习惯。吉林省长春市设立南关区、长春新区两个儿童青少年视力健康干预试点区，确定9所近视防控试点校，建立近视防控小屋。福建省邵武市在市中小学生社会实践基地增设“儿童青少年近视防控”专题课程，与全市92所中小学、幼儿园签订《责任状》，部署开展儿童青少年近视防控特色学校遴选创建工作，预算投入280万元改造特色学校健康光环境。福建省泉州市晋江市对14000余名学生进行近视筛查并建立视觉发育档案，将“中小学生健康体检项目”纳入2019年为民办实事项目，为全市中小学生免费健康体检。四川省成都市以近视普查、试点示范、健康育人、一减一增、选聘健康副校长、建设“健康教室”等“八大行动”为载体，以校为本、多方联动、系统整合，全面推进近视防控。四川省成都市金牛区开展“国球护眼球”课题研究，增加学生户外体育锻炼时间，每班每天一节体育课。四川省成都市成华区电子科大附小坚持让领导班子“动起来”，让教师队伍“动起来”，让学生“动起来”，让家长社会“动起来”，不断增强近视防控合力。

推进教医融合，发挥专家作用。加强专业指导。江西省成立儿童青少年近视防治和视力健康专家组，推动建立“政府主导、社会参与、防治结合、医教融合”工作模式，建立校医院、基层医疗卫生机构、眼科专科机构分工协作机制。天津市成立儿童青少年近视防控专家指导委员会，指导各区和学校科学开展近视防控工作。内蒙古自治区教育厅从全区卫生、教育系统遴选48名专业人员建立近视防控专家库。广东省成立儿童青少年近视防控眼健康专家指导委员会，组织编制《广东省学生家庭用眼监督手册》，指导家长在家督促学生养成良好用眼习惯。陕西省遴选专家组建全省中小学和高校健康教育指导委员会。充实教育资源。湖北省教育厅组织专家研制《中小学生近视防控十大须知》《中小学校近视防控正面和负面案例100例》《视力健康课堂教学案例指导》，供中小学校、学生及家长使用。重庆市教委组织医学视光、预防医学、健康教育专家联合开发制作了重庆市儿童青少年近视防控健康教育标准化课件，供一线教师免费使用。做好干预服务。上海市细化近视分级诊断标准，优化转诊要求与流程，建立覆盖“市—区—社区”三级医疗机构分级转/复诊制度。依托“上海健康信息网”“上海健康云”平台，推动屈光发育档案、筛查服务、临床诊断与矫治等信息互联互通，实现临床诊疗与近视预防、干预服务医教协同，支持家长和学生开展视力健康自主管理。

坚持科学防控，定期监测预警。开发监测系统。浙江省温州市开发近视防控信息系统，推进中小学生近视普查，截至6月底完成全市普查100万名中小学生。浙江省杭州市上城区开展全区普查，5月中旬完成10万名中小学生近视检测，建立视功能和近视大数据信息库。湖北省运用“互联网+”思维推进视力健康管理，倡导使用数字化学生视力健康管理系统，提高学生视力检查效率。制定《湖北省中小学生视力不良风险预警分级标准（试行）》，定期开展青少年视力健康监测、预警、评估和干预，通报视力健康管理覆盖情况。辽宁省教育厅与沈阳眼科医院共同开发辽宁省儿童青少年近视防控监测系统，建立并及时更新视力健康电子档案，科学预判学生近视发生风险概率和近视发展程度。建立视力档案。江苏省建立中小学生视力健康档案和6岁在园幼儿视力健康档案，印发工作方案，加强业务培训，保障人员、设备和经费。电子档案覆盖全省中小学生，2019年完成不少于100万6岁在园儿童建档工作。河北省建立儿童青少年视力健康干预信息服务平台，实现全省城乡学生视力同步监测，数据共享，并随儿童青少年入学、升（转）学等学籍变化实时转移。

减轻学业负担，强化体育锻炼。印发减负方案。新疆维吾尔自治区印发《中小学生减负实施方案》，严格执行《幼儿园工作规程》《义务教育学校管理标准》，完善教育评价体系。开展减负督导检查和幼儿园“小学化”专项治理行动，引导家长、社会树立科学的质量观和人才培养观。四川省严格执行《四川省中小学减负“十严十不准”》，有效控制学生家庭作业量、考试次数，引导各地和学校减少教学电子产品使用，增加学生户外运动时间，保障儿童青少年睡眠休息时间。黑龙江省教育厅要求全省小学生、初中生早晨到校时间不得早于8:00，高中生早晨到校时间不得早于7:30，保证学生睡眠时间。贯通体育锻炼。安徽省全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度，大力推进青少年阳光体育运动，结合推进校园篮球、网球、武术、冰雪运动等体育项目特色学校建设，深入推进“教”“练”“赛”。西藏自治区坚持开齐开足体育与健康课，中小学校每天上下午各做一次眼保健操，严格落实阳光体育1小时活动和全国校园足球特色学校每周1节足球课要求，坚持开展锅庄舞等特色课间操。新疆生产建设兵团因地制宜强化体育课和课外锻炼，坚持普及和发展学校冰雪运动教育，举办青少年速度滑冰锦标赛和滑雪锦标赛。用好中考体育“指挥棒”。山西省长治市改革中考招生评价标准，将体育分值在现行50分的基础上增加到70分。增设学生综合素质评价，把公民素养、学习能力、身体素质、艺术素养、创新实践作为评价主要内容，其中身体素质分值比例占40%，裸眼视力和体重为主要评价指标。实施户外运动干预。上海市在静安等8个区24所小学探索实践学生户外活动时间每天增加至2小时的近视预防干预措施，干预学校学生近视发生率较对照学校下降近30%。

加强硬件建设，改善视觉环境。江苏省推进教室视觉环境达标工程，计划三年内逐步更换教室照明灯具，改善照明条件。要求普通中小学校、中等职业学校在校舍新建、改建、扩建前，由卫生健康部门对校舍选址、设计进行监督指导并参与竣工验收。将视觉环境、课桌椅匹配等纳入卫生监督范围，对设施条件不符合要求的，及时下达卫生监督意见，提出整改要求，限期整改。安徽省开展“智慧照明”试点，优化教室采光环境，全面更换护眼灯具；安徽省芜湖市十二中按照南航飞行班级的采光标准配备灯具，在柔和的暖光和蓝色的教室涂墙环境下，学生三年无近视增长现象。海南省启动全面配备可升降课桌椅等工作，力争2020年秋季开学前实现全覆盖。河北省升级改造教室采光与照明、课桌椅配置、黑板等教学设施，改善学生学习环境和用眼条件。上海市编制修订《中小学校和幼儿园教室照明设计规范》《中小学校电子教学设备使用卫生规范》，开展课桌椅配置使用情况调查，对学校教室灯光改造、课桌椅配置等开展技术指导和监督检查。

注重家校联动，全面攻坚克难。河北省各级教育行政部门督促学校在家长会上宣讲近视防控措施及预防知识，向学生家长印发学生用眼护眼卫生知识手册及保健操说明书，促使家长参与近视防控。重庆市教委印发“一起行动，共同呵护好孩子的眼睛——致家长的一封信”，通过多形式、多渠道广泛宣传，营造家校联动共防共控良好氛围。新疆维吾尔自治区各学校落实学生健康体检制度和每学期2次视力监测制度，将视力检测结果反馈给家长，让家长及时了解孩子视力情况。

加强市场监督，规范行业行为。黑龙江省将经省视光协会审定合格的49所医疗机构作为全省青少年近视眼防控基地，义务为学生开展视力筛查、宣传教育。江苏省抓好眼视光产品市场和验光配镜行业监管整顿，强化眼视光产品质量监管和验光配镜行业计量监管，加大眼视光产品生产、流通和销售领域执法检查力度，对学校、托幼机构、校外培训机构采光照明达标情况进行“双随机”抽检，规范近视矫正活动，加强市场监管，维护市场秩序。江西省、贵州省规范儿童青少年近视矫正工作，切实加强监管，维护儿童青少年健康权益，要求从事儿童青少年近视矫正的机构或个人，不得在近视矫正宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述，误导近视儿童青少年和家长。

加强队伍建设，强化专业培训。内蒙古自治区教育厅举办全区学校医务人员和保健教师培训班，12个盟市103个旗县、57所高校的近190名学校医务人员参加培训，系统学习近视防控知识和技能。江西省开展全省中小学校卫生保健教师培训班，重点安排了儿童青少年近视防控政策及预防知识讲座，使校医、保健教师了解掌握儿童青少年视力筛查和儿童青少年近视防控知识，努力做好学校儿童青少年近视预防工作。重庆市教委举办多期专题培训班，对区县教委相关负责人、专干、学校校医、健康教育教师进行综合防控儿童青少年近视工作专项培训，不断提高工作能力和水平。新疆维吾尔自治区将健康教育纳入教师和学校领导继续教育，并在教师国培计划中加入健康教育相关内容，将健康教育师资培训列入本地教师继续教育和教师校本培训计划，联合自治区卫生健康委组织开展预防学生近视专业培训，不断提高中小学卫生保健、健康教育人员职业能力和专业素养。山东省教育厅联合卫生健康部门，为强化近视防控专业知识，举办全省儿童青少年近视防控工作培训班，各市、县（区、市）教育局卫生专干和部分中小学校长380余人参加培训。河南省连续举办了5期综合防控儿童青少年近视教育装备改革创新研讨会，500余人参加，覆盖到全省158个县（市、区）；举办了2期全省中小学近视防控管理人员培训班，近300名管理人员和学校校医等参加了培训。湖北省把加强学校体卫艺工作纳入全省教育管理干部、校长、教师培训计划的重要内容，分层组织专题培训；省教育厅组织教育管理干部和校长重点开展近视防控工作专题培训,要求市（州）教育局培训到中心学校校长，县级教育局培训到中小学班主任，建立健全培训考试考核制度。将学生视力健康工作列为省级培训计划，重点做好近视防控培训，省级培训乡镇中心学校校长1000人次。

支持专业建设，提供智力支撑。江苏省支持高校眼视光学科建设和人才培养，南京医科大学医学技术（眼视光）专业获得一级学科博士点授予权。山东省支持山东中医药大学、青岛大学、潍坊医学院等医学院校，设立眼视光专业并逐步扩大招生规模。山东中医药大学眼科与视光医学院2006年招生以来，已累计培养专业眼视光人才逾500人，2015年又被批准成为我国首批开设国家特控专业“眼视光医学”专业的高校，培养本科、硕士、博士、博士后四级中西医结合眼科和视光学人才，已成为我国青少年视力低下防治中西医结合高端专业人才培养基地。

加大财政投入，保障经费落实。内蒙古自治区在区级财政压力较大的情况下，下达全区学校卫生工作经费410万元，用于支持盟市中小学学校卫生及健康教育活动经费120万元、中小学近视防控试点县试验区支持经费180万元，为区内的全国儿童青少年近视防控改革试验区划拨60万元，为区内的两个全国儿童青少年近视防控试点旗县区划拨30万元，为3个自治区近视防控试点旗县区划拨20万元。吉林省财政投入1380万元，为全省中小学和职业学校配备视力检测器材。湖北省将学生公用经费中的体检费用与卫生健康部门基本公共卫生服务项目经费实行捆绑，解决了视力检测经费问题。湖南省在2019年学校体卫艺专项经费中，为近视防控试点县提供了专项经费支持。贵州省省级财政提供综合防控近视改革试验区和试点县20万元专项资金支持。甘肃省教育厅协调省财政厅增设近视防控工作经费500万元，其中300万元支持全国儿童青少年近视防控改革试验区嘉峪关市、白银市开展试点工作，200万元支持“甘肃省青少年儿童健康成长指导中心”用于建设全省中小学生健康体检信息管理系统、校园卫生健康教育知识慕课制作、年度近视率核定、视力健康管理和健康教育。

加强宣传教育，突出育人功能。开展共情教育。宁夏回族自治区组织自治区残疾人康复中心学生亲身讲述失明感受，并进行爱眼护眼现场体验互动教学。制作播放动漫。福建省依托福建医科大学和福建师范大学，制作6集近视防控科普宣传三维动漫和《综合防控儿童青少年近视实施方案》政策解读三维动漫，在教育部门户网站、省级及各地市主要广播电视、网站持续转载、播放，广泛传播爱眼护眼知识，营造预防近视社会氛围，收到良好社会效果。专家进校宣讲。福建省聘请著名运动员担任“校园健康大使”，省防盲技术指导组成员到各地开展“爱眼日”宣传指导，组织医疗机构人员开展眼健康专题讲座及咨询活动。山西省太原市教育局与专业机构合作，委派专业医生为学校学生和家长进行近视防控科普讲座30余场，受益学生2万余人。江西省结合每年“爱眼日”活动等时机，邀请各省直医疗机构进校，为师生开展眼病义诊、屈光不正检查、爱眼护眼科普讲座、发放爱眼护眼知识宣传册等，开展盲人体验、眼球模型拆解、视力表认知和趣味视觉图等趣味游戏，将眼科专业知识融入趣味互动。四川省成立由国家知名眼科专家10人组成儿童青少年预防近视科普小分队，举办儿童青少年预防近视主题宣传活动，现场宣读《医务人员倡议书》《学生、家长、教师“爱眼倡议书”》，倡导号召广大眼科医生和学生、家长、教师积极投入到儿童青少年近视预防工作中来。发布四川省儿童青少年预防近视公益广告片《为梦想保护视力》。唱响爱眼歌曲。上海市自2016年起连续举办“‘目’浴阳光，预防近视”系列主题宣传活动，制作并传唱全国首支《爱眼歌》，创造“大眼仔”卡通吉祥物，通过持之以恒、丰富多彩的宣教，广泛宣传近视防控核心知识，努力提高社会公众对近视防控重要性的认识；指导学生活动管理中心、市眼防中心、各试点学校，制作了健康视频、近视防控读本，组织编制《青少年家庭学习照明环境指导手册》，引导家长掌握科学的照明理念和方法，为青少年学生创造良好的家庭学习照明环境。传播防控知识。内蒙古自治区乌海市在当地电视台教育时空栏目连续12期播放“中小学生近视防控知识”。新疆维吾尔自治区教育厅会同卫健委录制《如何预防儿童青少年近视专题讲座》短片，在新疆教育电视台连续播放，全区90%以上的学生收看了短片，达到了很好的宣传效果。举办启动仪式。广东省教育厅、卫生健康委举办“爱护眼睛 健康成长”儿童青少年预防近视主题宣传活动启动仪式，全省21个地级以上城市同步举办了启动仪式，持续开展主题宣传活动。广西壮族自治区卫生健康委、教育厅联合开展全国“爱眼日”“灵动儿童?阳光少年健康行动”启动仪式，启动2019年度近视防控宣传教育系列活动。广西壮族自治区南宁市全市中小学校累计举办爱眼日主题班会10083场。播放公益广告。重庆市教委委托专业机构拍摄2条45秒近视防控公益广告，由市文化旅游委在全市各大媒体免费滚动播出。

完善考核机制，依法依规问责。湖北省人民政府授权省教育厅和省卫生健康委，对未实现年度学生近视防控工作目标或排在末位的市县进行通报，对儿童青少年体质健康水平连续三年持续下降的市县人民政府依法依规予以问责。上海市将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核，对儿童青少年体质健康水平连续三年下降的地方政府和学校依法依规予以问责。甘肃省教育厅将视力健康知识纳入素质教育内容，将儿童青少年身心健康、课业负担等纳入义务教育质量监测评估体系，对儿童青少年体质健康水平连续三年下降的学校依法依规予以问责，要求以班为单位，将近视防控责任分解到各带课教师，把维护视力健康作为教师工作基础职责。（来源：教育部体育卫生与艺术教育司）