【人民健康70年】葛均波：用行动践行全心全意为患者服务的医者仁心
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示精神，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，8月19日上午，国家卫生健康委、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部卫生局在人民大会堂共同举办了2019年中国医师节先进典型报告会。报告会上，柴嵩岩、陈可冀、葛均波、庄仕华等10位报告人深情讲述了他们长期以来全心全意服务人民健康的感人事迹，从多个侧面展示了新中国成立70年来卫生健康事业取得的辉煌成就，生动诠释了新时代医务人员的崇高精神。附葛均波报告全文：
葛均波：用行动践行全心全意为患者服务的医者仁心
我是复旦大学附属中山医院心血管内科的医生，很荣幸能够受邀参加2019年中国医师节先进典型报告会，这是对我和我工作团队的认可，更是对中国心血管病学卓越成绩的肯定。
我对于李克强总理的批示深有感触，“存仁心，行仁术”一直是我人生的追求。
我儿时就萌发了一个梦想——为天下人治病。带着这个梦想，我考上了青岛医学院，如饥似渴地学习医学知识。1990年，我被国家教委和上海医科大学派往德国美因兹大学，学习冠心病的介入诊断和治疗。我苦练介入治疗手术基本功，发现了心肌桥特异的“半月现象”“指尖现象”和心肌桥的药物治疗方法，这些成果被编入国际经典心血管病教科书。我在德国的工作得到认可，被聘为德国Essen大学医学院心内科血管内超声室主任。但每当听到国内改革开放蓬勃发展的消息时，我内心总抑制不住一次次泛起涟漪，决心回到祖国贡献自己的一份力量——为祖国人民服务。终于在1999年，我回到了阔别已久的母校复旦大学上海医学院，进入中山医院工作。到如今，我的医学路已走了近40年。
在我回国工作的时期，心血管病介入治疗已成为国际心血管学科发展的重要趋势，全世界约有200万名患者接受了心血管介入治疗，而中国仅占8000多例，中山医院心导管手术量不足千例，我们的心血管病介入治疗仅处于起步阶段。我受命担任了中山医院心内科主任，强大的使命感让我迸发了更大的工作热情。我尽我所能创造条件，鼓励科室每个人发挥专长，培养出多名心血管高端人才，获得一批具有原创性的重大科技成果。
每当大家问我，为什么敢于做第一个“吃螃蟹”的人。我的答案都是：“患者的利益永远是医生的最大追求。”对于医生而言，患者的病愈是医者最高的荣誉，所有的创新，都是为了最大程度地解除病人的痛苦。
我时常对同事说，当医生要努力解除病人的病痛，更多的还是责任和奉献，“救死扶伤、甘于奉献”是我们的职业操守。为了缩短救治时间，我和同事建立了华东地区首条急性心肌梗死救治的“绿色通道”，这个“绿色通道”24小时全天候向患者敞开，一有情况，患者即刻送至手术室，多名医护人员同时到位。多年来，我常常会被急促的电话铃声唤醒，并赶往医院的导管室，施行紧急抢救，每年抢救近400例急性心肌梗死患者，抢救成功率高达97%。
我要感谢祖国，如果没有改革开放的伟大变革，没有祖国日益强大的坚强后盾，我们不可能走向世界，我也不可能成就我儿时的梦想。感谢祖国提供给我们学习发展的机会，使我们能把世界上最先进的医疗技术带回来，并在此基础上发展，造福更多的患者。也感谢同行的支持，他们的帮助使不可能治疗的疾病有了尝试治疗的可能，延续了患者的生命，也给家庭带去了希望。感谢患者的信任和理解，感谢医者的奉献和奋斗。
在祖国这个医学事业蓬勃发展的伟大新时代，如何更好预防和治疗，如何提高患者的生存质量，不断为增进人民健康作出新贡献，这些都是我们面临的新任务、新挑战。我和我的同仁们愿为祖国的医学事业奋斗终生，切实担负起人民健康守护者、健康中国推动者、医者仁心践行者的重要使命，不断增进人民群众健康福祉。这是我们医务工作者的初心，也是我们作为人民健康和生命安全守护者的使命。(来源：国家卫生健康委员会微信端)
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