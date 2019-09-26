【人民健康70年】葛均波：用行动践行全心全意为患者服务的医者仁心

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示精神，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，8月19日上午，国家卫生健康委、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部卫生局在人民大会堂共同举办了2019年中国医师节先进典型报告会。报告会上，柴嵩岩、陈可冀、葛均波、庄仕华等10位报告人深情讲述了他们长期以来全心全意服务人民健康的感人事迹，从多个侧面展示了新中国成立70年来卫生健康事业取得的辉煌成就，生动诠释了新时代医务人员的崇高精神。附葛均波报告全文：

葛均波：用行动践行全心全意为患者服务的医者仁心

我是复旦大学附属中山医院心血管内科的医生，很荣幸能够受邀参加2019年中国医师节先进典型报告会，这是对我和我工作团队的认可，更是对中国心血管病学卓越成绩的肯定。

我对于李克强总理的批示深有感触，“存仁心，行仁术”一直是我人生的追求。