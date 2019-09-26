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生二胎，最好间隔一年以上

2019年09月26日09:00 来源：人民网-生命时报

山东读者李女士咨询：二胎政策放开，我们小两口准备一鼓作气要两个孩子。现在我家大宝快一岁了，我们准备再次开始“造人”，但不知道两胎之间隔多久要好？

西北妇女儿童医院生殖中心主任、主任医师师娟子和主治医师文雯答：从临床上看，近年来计划生二胎的人很多，其中大龄产妇占据一定的比例，并呈现上升趋势。研究显示，妊娠年龄大与包括不孕症、染色体异常和不良生育结局等在内的生育风险增加有关。

目前，对于妊娠间隔长短与不良妊娠结果之间的关系尚不清楚。因此，把握妊娠年龄与妊娠间隔之间的平衡对避开不良妊娠结果非常重要。与35岁以上妊娠间隔18个月的女性相比，间隔仅6个月再次怀孕的孕妇死亡率或严重发病率风险增加，但这不适用于20~34岁的女性。相反，对年轻女性短妊娠间隔的自发性早产风险增加更加明显。

因此，短妊娠间隔（尤其是小于6个月）、孕妇年龄过小（小于20岁）或过大（大于35岁）均与不良产后风险的增加有关。妊娠年龄小于35岁，两次妊娠间隔大于12个月的孕妇，产后不良结局的风险相对较小。如果有二胎计划，一定要把握好最佳的生育年龄和二胎生育时机。

(责编：李轶群、许晓华)


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