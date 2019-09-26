为什么你活得没有“生活气”，袁隆平院士：多到田间走走

(健康时报记者毛圆圆)刚过完90岁生日的中国工程院院士、世界杂交水稻之父袁隆平，日前来到了湖南农业大学2019级本科新生开学典礼的现场，上万名“粉丝”夹道欢迎。面对学生们的欢呼尖叫，袁隆平院士语重心长地说，“除了学习书本知识，也要多到田间走走。”

很多人忘了读“无字之书”

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。抬头看看那些有所成就的人，都是“干活专家”、“实践专家”，而不是“读书专家”、“听课专家”、“看资料专家”。

从开始研究杂交水稻开始，袁隆平院士80%的时间都是在田间度过，甚至过着苦行僧般的生活。由于整天都呆在田间接受暴晒，他不仅皮肤晒得黝黑，还常因中暑而昏倒在稻田里。袁隆平院士身边常备仁丹丸或消凉片，中暑了就吃几颗，走累了就席地而坐歇一歇，他的腿上全是在稻田穿梭后被蚊虫叮咬的痕迹。“你已经是国内顶级科学家，这种小事让助手去做就可以了。”这样的声音不绝于耳，但早过了退休年龄的他依然奋战在一线田间。

不实践永远没有“生活气”

“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。”道路虽然距离近，但不开始行走永远不能达到；事情虽小，不开始做永远不会有结果。这句话告诉我们，不经历实践，“认知”只会流于表面。

上学时，我们常常以为认真地听了课，就掌握了知识；可考试才发现，脑子里的那些知识并没办法解决所有的问题。因为我们只是知道而已，并没有真正掌握怎么应用。

北京回龙观医院精神科副主任医师宋崇升认为，学习如此，生活亦然。很多人明明知道保持好的身材就得坚持锻炼、控制饮食，可依然无法每天坚持；明明已经有了双下巴和肥肚腩，却还是戒不了零食、奶茶和夜宵……“焦虑和无力感往往都来源于此，缺乏行动力，只在头脑中幻想美好，会让人离理想的生活越来越远。”

学过很多东西、听过很多的道理，却还是过不好人生，没有“生活气”从根本上来说，就是因为没有真正迈开步子走一走。到田间走走，未必真要扎在山头，而是明白“知行合一”的重要。这不是什么大道理，哪怕不点外卖，去菜市场挑选食材做顿饭，都是开启健康生活的一大步。

梦想是在泥土中孕育的

越来越多年轻人习惯抱着手机“指点江山”，窝在被子里“浏览天下”，却迟迟不愿意用脚步丈量下世界，不想亲手去完成近在咫尺的梦想。

袁隆平院士的成就来自“田间地头”，他在此次典礼上袒露，年轻人都有自己的梦想，但仅仅做梦是不够的，他希望年轻人要树立理想并努力为实现理想而奋斗。

梦想在星空，努力是在泥土里的！宋崇升医生建议，可依自己的实际情况，选定好目标，刚开始建议选择的事越小越好，这样不可控的变量更少，更能快速看到价值，产生自我效能感。而且要给这件事设定一个可衡量的目标，这样才能以终为始。