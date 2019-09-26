制度推广需要更多信心支持

为扩大国家组织药品集中采购和使用试点（“4+7”试点）改革效应，9月24日，在国家医保局等部门指导下，参与扩围的26个省份在上海开展联合招采，产生了拟中选结果。25个“4+7”试点药品扩围采购全部成功，价格都降低到不高于“4+7”试点中选价格的水平。

经过近一年的实践，国家组织药品集中采购和使用试点，在降低药品费用、减轻患者负担、减少公立医院运行成本及企业交易成本等方面，取得了较高的“得分”，同时发挥了引领和示范作用。扩围既是试点成果的推开，也是试点制度的推广，更是加力推进三医联动的突破口。

医改10年，关于药品价格改革的探索不断。从一城一地的单打独斗，到以三明联盟为代表的协同跟进，都为“4+7”试点顺利开展奠定了基础。改革提出的带量采购、以量换价的核心措施，对解决长期存在于医药购销市场和医疗服务市场中的“顽疾”，以及“分散采购、量价脱钩、竞争不足”等药品招采问题，在体制、机制上有了突破，也深刻地改变了既有的利益格局。

从老百姓的角度而言，“4+7”试点所涉及药品价格降低及配套医保政策执行，有助于减轻费用负担；从医改的大环境而言，“4+7”试点节约了医保基金药品费用支出，有了更多用于“腾笼换鸟”的空间，为深化公立医院改革创造条件；从药品生产流通的角度而言，“4+7”试点保证了企业的销售量，减少了交易成本，助推行业生态改善。

让改革的红利进一步释放，“扩围”成了“4+7”试点的眼前之路。一方面，在非试点地区，群众对看病贵、药价贵仍有较强烈的反映；另一方面，试点与非试点地区之间相关药品价格差距较大，容易滋生“倒药”等问题。扩围指向的不仅是“量的叠加”，更代表的是“质的突破”，探寻的是破除药价虚高的根本之策，展开的是更为宏大的改革图景。

从试点开始，有关部门始终强调制度的执行力，将评估、总结、指导完善试点政策作为工作的基调。同样，也不可回避，在改革行进过程中，会出现一些不同的声音，比如有患者对仿制药效果心存疑虑而坚持要求使用原研药；部分医生对相关药品的供应能力和质量信心不足；药品企业的心态和策略不一，既有积极参与者，也有观望等待者。

随着“4+7”试点扩围，既有的工作任务加大，面临的挑战也将更多，迫切需要更多的信心和激励。调查发现，部分医生和患者对仿制药信心不足的主要原因之一是宣传不够，政府权威部门对于一致性评价的效果解释做得还不够。对此，在进一步完善一致性评价工作的同时，也要对“4+7”带量采购政策，尤其是对一致性评价进行政策解读和广泛宣传。同时，加紧开展对通过一致性评价药品“真实世界”的数据收集和分析工作，对临床效果进行验证，对通过一致性评价药品的优势、不良反应等信息进行公开，使医患做到真正的放心。

现实中，可能会出现对推动改革不积极、政府相关部门合作不力、因财力限制回款能力较差、药品质量监测能力和监督力度不强、医疗机构优先使用中选药品的激励机制不完善等问题。对此，应该未雨绸缪并提出底线要求，将相关工作纳入政府考核当中，保证各项措施有效落实。

立足“4+7”试点，展望扩围，国家组织药品集中采购和使用的探索正展现生命力。合理的机制挤出了药价虚高水分，各级政府同心同行、相关部门密切配合为制度提供了成长的土壤。扩围之后面临的即是深水，对往前迈出的每一步，都须以保证医疗质量和安全为前提。 叶龙杰（媒体人）