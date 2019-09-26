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北京将试运行“智慧健康处方”

2019年09月26日08:30 来源：健康报网

9月25日，北京市“智慧健康处方”试运行启动会举行，该项目将在北京市东城区试运行。“智慧健康处方”项目由北京市卫生健康委、中医管理局和医疗保障局指导，北京社区健康促进会牵头研发。其以社区常见病、慢性病的三级预防和重点人群健康管理为切入点，将药物使用指导处方、营养膳食处方等8个方面内容融为一体，为居民提供个性化、智能化的综合健康指导服务。

“智慧健康处方”覆盖糖尿病、高血压、骨关节病等100种社区常见病、慢性病，匹配上千种相关影响因素。目前，已完成100个病种健康处方的研制及信息技术转化，基本可用于北京市社区70%以上人群的健康管理。

北京社区健康促进会会长吴永浩介绍，“智慧健康处方”分为医生端和患者端。社区医生能够用医生端对接现有诊疗平台，为居民提供个性化、智能化的综合健康指导服务；根据“智慧健康处方”健康风险因素“四级预警”，对居民进行健康动态监测管理。

据了解，在3年内，该项目计划分3个阶段完成200个社区慢性病、常见病种的健康处方研制和信息技术转化工作，预计2020年应用于北京所有社区卫生服务机构。（记者李琳）

(责编：许晓华、李轶群)


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