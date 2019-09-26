走出胰岛素治疗的三大误区

胰岛素是人体重要且唯一降低血糖的激素，也是唯一可以促进蛋白质、糖原、脂肪合成的激素。糖尿病的病因主要是由于胰岛素不足和胰岛素抵抗引起的，所以对糖尿病患者来说，使用胰岛素是一种比较有效的降糖手段。

但有些糖尿病患者非常抵触使用胰岛素，以为胰岛素是糖尿病晚期才使用的治疗药物，而且一旦用了就会上瘾。事实上，并不是所有糖尿病患者都需要胰岛素治疗，也不是只有糖尿病晚期才需要胰岛素治疗，胰岛素是人体本身就存在的物质，并没有“上瘾”一说。

糖尿病患者应该树立正确的观念，先了解清楚胰岛素的治疗，走出误区，不抵抗，也不盲目使用。

误区一：胰岛素会上瘾吗？

不会。

这个问题的产生源于大家对胰岛素认识的误区，胰岛素是人体胰腺自身分泌的一种蛋白质，用以维持人体正常的血糖水平，也是体内唯一一种可以直接降低血糖而没有副作用的物质。

实际上，每个人都离不开胰岛素，没有胰岛素机体就不能完成新陈代谢，生命就无法继续。糖尿病发展到一定程度，患者自身分泌的胰岛素不足以把血糖控制在正常范围，造成高血糖毒性，这时候注射胰岛素进行治疗，帮助身体降低血糖，解除糖毒性，改善病情及预防并发症发生发展。即使长期注射也是病情的需要，不存在成瘾的问题。

误区二：使用胰岛素是到了糖尿病晚期了吗？

不是。

病情轻重根据血糖控制水平判断，而不是用药种类。如果血糖长期控制不好引起并发症发生或发展，会导致严重健康问题。胰岛素治疗有助于血糖长期达标，预防或延缓并发症的发生或发展，控制病情进展。

胰岛素是人体自身分泌的降糖物质，随着病程延长，体内胰岛素分泌越来越少，因此需要从外部补充缺失的胰岛素。就像渴了要喝水，饿了要吃饭一样，当身体缺乏胰岛素时，就要补充胰岛素来帮助控制血糖，防治并发症。

误区三：使用胰岛素治疗一定会出现严重低血糖吗？

不一定。

初始治疗胰岛素剂量一般都很低，低血糖风险会很小。配合血糖监测、定时定量进餐、合理运动等方法，可以很好地避免低血糖的发生。此外，还可选择低血糖风险小的胰岛素类似物。一般糖尿病患者注射胰岛素避免发生低血糖，就要注意合理饮食、科学运动，正确使用和注射胰岛素。有些患者认识不到位，根据血糖随意增加胰岛素剂量；注射方式不正确，多次在同一部位注射，易导致皮肤出现硬结，由皮下脂肪增生或硬结处更换至正常部位注射等剂量胰岛素时，会使血糖骤然降低，而发生低血糖。

本文由山西省健康教育中心主任、主任医师董海原进行科学性把关。