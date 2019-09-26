袁隆平团队在内蒙古大面积试种耐盐碱水稻

“你看，这里原是白茫茫一片的盐碱地，pH值9左右，盐度达0.6%。如果今天测产结果突破500公斤，那会是一个比较大的突破。”24日，内蒙古乌兰浩特举行的“兴安盟袁隆平院士工作站耐盐碱水稻现场测产验收评议会”上，等待结果的湖南杂交水稻研究中心主任齐绍武，一边翻捡收割后的秸秆查看稻谷损失率，一边向科技日报记者说。

测产地在科右中旗巴彦淖尔苏木，是内蒙古兴安盟新启动的盐碱地综合利用示范基地，也是苏打型盐碱地稻作改良基地，占地面积约1000亩，主要用于引进耐盐碱植物种类，边试验示范，边推广。其中，以耐盐碱水稻种植为主，有水田面积约600亩，通过与湖南杂交水稻研究中心合作，开展耐盐碱水稻品种资源鉴定、引种观察、品种筛选展示扩繁，及肥料试验、改良剂试验等。目前，这里自选和外引品种资源达600余份。

值得一提的，是这块地“pH值9左右、盐度0.6%”的属性，这让它成为了盐碱地的“高配”。湖南杂交水稻中心副主任张玉烛解释，我国盐碱地主要分两大类。其中一种是东北内陆苏打盐碱地，主要危害在于碱。碱可导致土壤板结、不渗水，大大影响作物对肥料等营养的吸收。通常，pH值高于8，就很难生长作物，而我国有十几亿亩盐碱地。此外，盐度高也会破坏肥料吸收渗透系统，易导致水稻不出苗、苗力死亡、不结实等问题。“此前，袁隆平院士定下了目标，盐碱地pH值达9，或盐度在0.6%时，亩产要在300公斤以上。”张玉烛说。

显然， 这“二选一”的条件，这块基地同时“拥有”了。张玉烛表示，东北绝大部分地区盐碱地pH值为8左右，因此，这里可种植的水稻品种，基本能“通吃”东北大部分盐碱地土壤，也正是这一科研的价值所在。袁隆平院士认为，水稻杂种优势的利用，能大幅提高其耐盐碱程度，这也成为近年来他的“心之所向”。

带着湖南省重大专项，湖南杂交水稻研究中心在内蒙古“落地”。通过杂种技术和有效耐盐耐碱基因、品种资源利用等方式，筛选适合各种耐盐碱土壤的品种。同时，在土壤和耕作上也做了诸多改良，如用生理酸性肥料中和pH值，通过既保水又排水的措施进行水分和肥料管理、栽配管理等。

“我们希望通过3年左右时间，摸索出一套完整的盐碱地品种改良及种植技术，在兴安盟地区甚至整个东北地区内有一定水源的盐碱地，进行大面积推广复制。现在，我们也在更高盐度碱度的土壤里，种植有600多个资源和组合。我们预计，其中约有15%左右的品种能在这边适用。我们还会对这些品种的抗性做进一步鉴定，明年应有更多适合东北盐碱地的品种出现。”张玉烛说。

齐绍武则透露，我国将组建耐盐碱水稻创新研究中心，由湖南省牵头，加大耐盐碱品种选育、土壤改良及产业化研究。目前，湖南杂交水稻研究中心已在内蒙古兴安盟、江苏、海南文昌、吉林大安、广西北海等地建立了盐碱地水稻研究基地。

而此次大面积试种测产的最终结果，也成为袁隆平团队为新中国成立70周年送上的一份特别贺礼：实测亩产508.8公斤，超过了袁隆平院士的“及格线”。

（本报记者 俞慧友 张景阳）