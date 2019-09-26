北京西城区养老机构将评定星级

昨天，西城区养老行业协会成立。北京青年报记者从西城区民政局获悉，西城正就老年餐桌、安宁疗护、巡视探访等养老服务制定完善标准，未来将在全区推开，部分将创建国家级标准。此外，该区养老机构今年将进行星级评定，该评定可为老年人选择机构提供依据。

西城区养老行业协会共76家会员单位，包括养老服务企业、养老服务机构、医疗配套单位、餐饮配套单位以及家政服务单位等。西城区民政局副局长杨静介绍，西城区户籍老年人口41万，80岁以上老年人达8.7万，老年人养老需求也趋向多元化。目前，西城已涌现一批养老服务商，其中养老机构46家，养老驿站53家，为失能失智老人提供服务的86家。这些服务商虽然提升了老年人的生活质量，但在满足老年人需求方面，仍存在缺乏标准和相关评定等问题。

“现在依靠的是服务商自己的诚信，以及政府在购买第三方服务中的定期监管和满意度调查。我们希望通过成立协会，搭建一个行业自律自治的平台，促进养老可持续健康发展。”杨静说。

据了解，协会成立后将在政府委托下制定养老服务标准，其中包括养老巡视探访、老年餐桌、安宁疗护等多个方面。比如，对独居空巢老人进行养老巡视探访时，服务商是否应提供购物、就医陪伴等其他服务；老年餐桌的规模如何与周边人口对应，什么样的养老餐才能让老年人吃着顺口等等。这些标准将从今年起陆续制定，部分将创建国家级基本公共服务标准。

今年年底前，西城区养老行业协会还将完成对46家养老机构的星级评定工作，评级的项目涵盖床位数、安全度、养老服务等，将来可以成为老年人选择养老机构的标准。同时，政府也会根据星级给予养老机构不同的补贴。

（记者 李天际）