教育部等九部门认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神 一年来综合防控儿童青少年近视工作扎实推进

为认真贯彻落实习近平总书记关于我国学生近视问题的重要指示精神，经国务院同意，2018年8月30日，教育部等八部门联合向各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）。一年来，教育部等九部门扎实推进《实施方案》落地落实，综合防控儿童青少年近视取得重要阶段性进展，为健康中国建设提供了重要支撑。

加强组织领导。建立联席会议机制。教育部等九部门建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制，加强统筹协调、综合管理和督促检查。落实主体责任。2019年9月3日，教育部、国家卫生健康委与各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团全面完成近视防控工作责任书签订，明确三方职责任务。教育部、国家卫生健康委、市场监管总局、中医药管理局等部门印发《实施方案》分工方案，健全工作责任制。持续强化推进。教育部牵头组织召开贯彻落实《实施方案》专题座谈会，联合国家卫生健康委召开全国综合防控儿童青少年近视视频会议，指导督促地方和学校抓好抓实近视防控。指导出台省级方案。29个省份印发了省级近视防控实施方案，四川、青海、西藏等3个省份省级方案研制工作也已进入收官阶段。

落实重点举措。推进中小学生减负。教育部等九部门印发了中小学生减负“三十条”，规范学校办学行为，严格校外培训机构管理，督促家庭履行教育监护责任，从源头上落实义务教育阶段学生近视防控举措。推进普通高中育人方式改革，提高作业设计质量，增加探究性、实践性、综合性作业，切实减轻普通高中学生过重课业负担。促进幼儿快乐成长。落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》，坚持以游戏为基本活动，提供适宜幼儿的空间和游戏材料，充分保证幼儿游戏活动时间。部署开展幼儿园“小学化”专项治理，重点整治幼儿园提前教授拼音、识字等小学课程内容和机械记忆背诵等技能强化训练行为。核定近视比率。国家卫生健康委、教育部、财政部联合核定各省份2018年近视率。教育部将学生视力健康状况抽查纳入《国家学生体质健康标准》测试抽查复核项目。2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，15个省份高于全国平均水平，24个省份超过50%。6岁儿童近视率为14.5%，小学生近视率为36.0%，初中生近视率为71.6%，高中生近视率为81.0%。开展改革试验。教育部建设29个全国儿童青少年近视防控改革试验区和84个试点县（市、区），完善工作规范和标准，强化示范引领。明确标准规范。在《城市普通中小学校校舍建设标准》《农村普通中小学校建设标准》《中小学校设计规范》《幼儿园建设标准》中，明确校舍采光、照明技术规定和要求。培养信息素养。印发《教育部等八部门关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》《教育部关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》，要求学校科学规范指导学生使用信息技术产品，控制使用时长。

提高防治能力。规范诊断治疗。国家卫生健康委发布《近视防治指南》《弱视诊治指南》《斜视诊治指南》，为科学规范预防矫正近视提供技术标准。成立儿童青少年近视防治专家指导组，强化医疗卫生机构近视防治专业培训和技术指导。加强监督检查。开展2019年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检，印发《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》，规范近视矫正。建立视力档案。做好0—6岁儿童眼保健和视力检查工作，确保2019年起覆盖率达90％以上。推动逐步建立电子档案，随儿童青少年入学实时转移、动态管理。强化基层建设。指导督促地方落实保障政策和措施，要求各地疾病预防控制机构未设立学校卫生科所的，于2019年底前建立省级专业机构。会同教育部等部门研究配齐配强校医的政策措施，推动校医室建设，增强学校卫生健康工作能力。综合干预治疗。中医药管理局研制儿童青少年近视防控中西医一体化综合治疗方案，开展视功能中医药保护研究，推动完善保护诊疗技术、研发新方法和中药制剂。应用和推广中医药行业专项“青少年近视中医药综合防治研究”、国家科技支撑计划“青少年视力低下中医外治法防控技术临床评价及规范化研究”等项目研究成果。

贯通体育锻炼。开放公共体育场馆。体育总局2018年、2019年分别下达中央资金9.3亿元，支持1277个、1323个公共体育场馆，向儿童青少年等群体免费或低收费开放。建设专门场地设施。结合儿童青少年特点和体育需求，加强全民健身场地设施和公共体育设施建设，中型以上全民健身中心设置青少年体育活动功能区，具备条件的城乡社区配置适合儿童使用的体育场地器材设施。举办冬夏令营。2018年举办青少年冬夏令营3630个，57万余名青少年参加，掌握体育技能，培养锻炼习惯。2019年试点开展亲子夏令营，2万多家庭、5万多孩子和家长参加，通过小手拉大手，带动家庭体育氛围。开展体育赛事。实施青少年U系列体育赛事工程，2018年比赛373项次，参赛运动员10.45万人。举办43个项目86期青少年体育训练营，提高训练质量。推广普及青少年足球，推动俱乐部联赛、传统校比赛等赛事发展，2018年参赛青少年1.3万人。拓展赛事体系和项目数量，引导鼓励青少年足球、冰雪运动等社会草根赛事发展。加强体育锻炼指导。2019年投入1600万元，支持各省份开展国家级社会体育指导员培训，支持中小学体育教师和外聘教练参加培训。组织社会体育指导员进学校、进社区，开展儿童青少年健身指导。在全国体育行业职业技能大赛中开展群众体育嘉年华，让青少年体验科学健身的快乐。强化学校体育功能。教育部推动地方和学校严格落实学生每天1小时校内体育活动，引导督促学生每天放学后进行1—2小时户外活动。严格落实国家体育与健康课程标准，要求学校落实普通高中学生学满216课时，保证学生体育活动时间。

严格市场监管。开展专项督查。市场监管总局以学校周边为重点，开展全国眼镜制配场所计量专项监督检查，加强计量监管。开展眼镜产品质量国家监督抽查，2018年抽查13个省（区、市）651家企业生产的696批次产品。开展眼镜产品行业质量状况分析，加强质量监管。加大查处力度。严厉打击眼视光相关产品违法违规行为，加大近视防控相关产品广告监管和虚假广告查处力度。在国家企业信用信息公示系统中，归集公示验光配镜等行业市场主体信息，加强企业信用监管、协同监管和联合惩戒。制定国家标准。批准成立全国服务标准化技术委员会眼镜验配服务分技术委员会，推进眼镜验配服务领域标准化。发布《书写用纸》等推荐性国家标准，防止用眼疲劳，规范眼镜架等相关产品技术要求。召回问题产品。实行近视相关不合格产品召回制度，召回眼镜产品5次954件，儿童文化用纸产品17次50.9万件。加强制度建设。支持认证机构建立眼镜相关自愿性产品和服务认证制度，规范配镜，减少配镜不当造成的二次伤害。认定眼镜产品质量检验机构资质，支持国家质检中心为眼镜产品质量监管和产业发展提供公共技术服务支撑。推进知识产权保护中心建设，2018年协助办理眼镜等领域专利侵权纠纷案件100件，查处假冒专利违法案件110件，提高专利申请质量，促进眼镜相关产品技术创新和质量提升。开展视觉产品比较试验和网络游戏消费体验调查，提供消费建议，维护青少年健康安全消费权益。

管控网络游戏。严控内容和数量。中央宣传部按总量控制、精准调控、提高门槛的原则，加强游戏前置审批管理，2019年上半年游戏版号大幅下降。成立网络游戏道德委员会，评议可能引发道德争议的内容，细化内容审核标准，严格准入管理。严控未成年人使用时段和时长。研制防止未成年人沉迷网络游戏的文件，对网络游戏企业向未成年人用户提供网络游戏服务的时段、时长等进行明确规定。探索实施适龄提示制度。要求网络游戏企业在游戏网页标明适合不同年龄段用户的提示，推动制定具体标准规范。推动履行监护守护责任。引导家长、学校等社会各界履行未成年人监护守护责任，引导儿童青少年健康合理使用网络游戏。

加强队伍建设。完善职称政策。人力资源社会保障部、国家卫生健康委、教育部研究推进卫生系列职称制度改革，统筹考虑中小学和高校校医等专业技术人才的实际工作内容和工作特点，以职业属性和岗位需求为基础，修订完善职称评价标准。深化中小学教师职称制度改革，区分学科特点和教育教学实际，实施分类评价。高校保健教师、健康教育教师参加高校自主开展的职称评审。强化师资培训。在“国培计划”示范项目中设置体育与健康培训者等项目，2018年培养1000余名“种子”教师，带动区域内教师提升体育与健康教育教学能力。

强化智力支撑。设置学科专业。支持高校自主设置近视防控相关学科。2019年，31所高校增设眼视光医学、眼视光学、健康服务与管理等专业。2018年，全国高职学校设置眼视光技术专业点69个，招生4800余人。加强专业培养。面向本科临床医学类、中西医结合类专业学生开展眼科学相关课程，面向公共卫生与预防医学类专业学生，开展健康教育、儿童青少年健康等课程。2019年，发布眼视光技术等高等职业学校专业教学标准，明确人才培养目标、课程设置，提高培养质量。

加强科学研究。推进理论研究。设立“新中国70年学校卫生与健康教育”专项研究，围绕近视防控等重点，加强新时代学校卫生与健康教育工作研究。2019年，在教育部人文社会科学研究项目中设立“中国儿童青少年久坐行为特征及其与近视的关系研究”等40余项课题，深化青少年视力健康研究。加强实证研究。加强近视成因研究，立项支持高校承担《学生电子屏教学应用诱发近视的多中心试验研究》，利用科学研究成果指导近视防控。深化平台建设。进一步推进眼视光学和视觉科学国家重点实验室、眼科学国家重点实验室建设，认定教育部首批省部共建眼视光行业产业协同创新中心，提升协同创新能力。

加大财政投入。2019年，财政部、教育部新增全国儿童青少年近视防控工作专项经费1680万元。中央财政安排基本公共卫生服务补助资金559.24亿元，支持儿童青少年眼保健和视力检查等基本公共卫生服务项目。通过实施校舍安全保障长效机制、农村义务教育薄弱学校改造计划和改善普通高中办学条件等工程和项目，支持各地改善中小学基本办学条件。督促学校按相关规定和标准，配备必要的药械设备和监测检查设备。

深化宣传教育。正面宣传引导。全国广电系统积极开展正面宣传和舆论引导，宣传解读政策规定，多层次、多角度宣传推广视力健康管理和近视防治知识，引导全社会共同关心、支持、参与儿童青少年视力保护。加强科普宣传。国家卫生健康委通过开发近视防控核心信息和宣传教育工具、举办近视防控高峰论坛、组建健康科普小分队、开展近视防控进校园活动，加强防控近视科普宣传。中医药管理局组织报道中医药参与近视防控举措和典型经验，正面引导舆论。促进安全消费。市场监管总局开展“保护儿童眼睛安全行”等主题教育活动，发布激光笔等产品消费提示，发行用眼安全方面的儿童用品安全消费知识动画绘本，帮助消费者提高产品安全意识和儿童自我保护意识。用好教育契机。教育部将近视防控作为2019年“师生健康中国健康”主题健康教育活动重要内容。开展2019年全国“爱眼日”宣传教育活动，报道各地近视防控工作情况，发布有关部门贯彻落实《实施方案》阶段性进展。推出专题网页。在教育部门户网站建设近视防控专题网页，发布相关部门近视防控推进情况、省级实施方案印发情况、地方和学校典型经验、视力保护系列普及微课和近视防控系列公益动漫。推进专家宣讲。组建由85名专家组成的全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团，举办集体备课，统一宣讲内容，赴各地开展系列宣讲和调研督导，四个多月来宣讲300多场次，覆盖学生、家长超过2000万人次。拓展宣传载体。在北京市公交站台60个广告位投放近视防控和健康教育公益广告，向各地各校印发3万份健康教育海报，推动近视防控和健康教育深入人心。

加强督导考核。完善督导评估。把义务教育阶段学生近视率、体质健康、学校教室照明卫生标准化建设、开足开齐体育与健康课程等，作为评估认定全国义务教育发展基本均衡和优质均衡县的重要内容。做好质量监测。将儿童青少年身心健康、课业负担纳入国家义务教育质量监测体系。以视力测查为重点，对全国义务教育阶段四、八年级学生开展体育与健康抽样监测。2018年，331个县（市、区）11万余名四年级学生和近8万名八年级学生参加体育现场测试和问卷调查。实施重点调研。2019年开展新一轮5年一次的全国学生体质健康调研与监测，把视力作为重点监测项目。加强评议考核。以签订的近视防控工作责任书主体内容为依据，教育部牵头研制近视防控评议考核办法，明确对省级人民政府的评议考核细则，将于近期按程序印发实施。

(责编：李轶群、崔元苑)