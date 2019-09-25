7家儿童血液病定点医院确定

血友病、淋巴瘤……今后，儿童罹患这些血液病及实体恶性肿瘤，将有定点医院机构诊治。市卫生健康委员会、市民政局等五部门近日联合制定了《北京市开展儿童血液病和恶性肿瘤医疗救治及保障管理工作实施方案》，确定再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症等首批10个血液病及恶性肿瘤救治病种，同时公布了7家儿童血液病定点医院名单及3个北京市儿童实体肿瘤诊疗协作组名单。

此次公布的10个儿童血液病及恶性肿瘤病种包括再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、血友病、噬血细胞综合征4种非肿瘤性儿童血液病，淋巴瘤、神经母细胞瘤、骨及软组织肉瘤、肝母细胞瘤、肾母细胞瘤、视网膜母细胞瘤6种儿童实体肿瘤。这10个病种作为首批救治管理病种。根据实施方案，本市将逐步完善这10个病种的分级诊疗和双向转诊标准，定点集中救治，全程规范管理。市级定点医院由市卫生健康委指定，负责疾病的诊断、确定治疗方案、收治患儿和业务指导；区级定点医院由区卫生健康委指定，负责疾病的初筛，有能力的可收治低危和中危患儿；社区卫生机构负责发现疑似病例并及时向区级定点医院转诊。

为提高儿童实体肿瘤的救治水平，本市组织相关医疗机构建立了三个儿童实体肿瘤诊疗协作组。由北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院等儿童专科医院作为牵头单位，协调本级协作组成员单位共同实施实体肿瘤患儿化疗、手术、放疗等多学科协作诊疗。本市还将发挥北京儿童医院承担的国家儿童医学中心和国家儿童肿瘤监测中心作用，加强对河北、河南、山西等来京就诊患儿较多地区的技术支持与帮扶，提高当地儿童血液病和恶性肿瘤的救治能力。

根据国家统一部署和要求，本市还将落实医保药品目录动态调整机制，逐步将更多符合条件的儿童血液病、恶性肿瘤等重大疾病治疗药物纳入医保支付范围。此外，还将提高全社会对儿童血液病、恶性肿瘤的关注度，进一步鼓励和引导慈善力量参与相关病种的医疗救治及生活救助。（记者 贾晓宏）

北京市儿童血液病

定点医院信息表

定点医院/救治病种

●北京儿童医院

再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、血友病、噬血细胞综合征

●首都儿科研究所附属儿童医院

再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、血友病、噬血细胞综合征

●北京大学人民医院

再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、噬血细胞综合征

●北京大学第一医院

再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、噬血细胞综合征

●北京同仁医院

再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、噬血细胞综合征

●北京世纪坛医院

再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、血友病

●北京协和医院

再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、血友病、噬血细胞综合征

北京市儿童实体肿瘤

诊疗协作组信息表

协作组医院/救治病种

●北京儿童医院，北京协和医院，北京天坛医院

淋巴瘤、神经母细胞瘤、骨及软组织肉瘤、肝母细胞瘤、肾母细胞瘤、视网膜母细胞瘤

●首都儿科研究所附属儿童医院，北京同仁医院，北京世纪坛医院

淋巴瘤、神经母细胞瘤、骨及软组织肉瘤、肝母细胞瘤、肾母细胞瘤、视网膜母细胞瘤

●北京大学第一医院，北京大学人民医院

淋巴瘤、神经母细胞瘤、骨及软组织肉瘤、肝母细胞瘤、肾母细胞瘤、视网膜母细胞瘤