省内用血费用直接减免，让献血者少跑腿不闹心

用血费用直接减免，既是一项新增便民措施，也是民众的一次权利回归。

近日，国家卫健委下发通知，要求全面实现省内血站与用血医疗机构无偿献血者信息互联互通，使医疗机构在费用结算过程中可获取患者及其亲属无偿献血信息，简化手续、精简材料，实行“一个窗口受理、一次性告知、一站式服务”，实现无偿献血者及其亲属省内就医时临床用血费用出院直接减免，形成“医院直免为主、网上申请减免为辅”的血费减免服务新模式。

省内用血费用直接减免，最大程度方便献血者，此次卫健委针对无偿献血者及其亲属推出的利好举措，对准的是献血者及其直系亲属用血过程中长期存在的垫付费用、证明手续繁杂、多次跑腿等痛点，这也是“放管服”改革的延伸。

以前由于信息不通，用血者本人或直系亲属是否献过血，这些信息掌握在采血机构，医院对此并不清楚，医院直接减免用血费用容易出错。因此，多年来通常的做法是，医院先照单收取用血费用，本人和直系亲属曾经无偿献血的用血者，再到血站申请退费。

因此，为了报销用血费用，有时候民众不得不在医院与血站之间多次跑腿，且最终能否报回用血费用、能报销多少，都还很难说，说不定哪个地方卡了脖子，比如手续不全、票据缺失、献血者与用血者的关系无法得到确认等，导致费用得不到减免。

不久前，一位女士无偿献血9年，其母在医院用血，按理说应该依法减免用血费用，但当这位女士拿着发票到血站报销费用时，却被要求证明“你妈是你妈”，最终由血站领导“网开一面”，费用才得以报销。

依法应享有的权利，却闹到需求人办事的地步，难免会让人感到心寒。血站鼓励献血时热情欢迎，报销费用时却如此艰难，如此冰火两重天，也是对民众无偿献血热情的打击。

过去因信息不通，用血费用无法直接减免，或许尚可理解。但在当前，连跨省异地就医都已普遍实行直接结算，用血费用直接减免，当然已不存在技术障碍。用血费用直接减免，既是一项新增便民措施，也是民众的一次权利回归。

国家卫健委数据显示，截至2017年我国无偿献血人次数增至1459万；世界卫生组织2017年发布的《全球血液安全与供应报告》显示，中国实现了全球罕见的近20年连续增长，无偿献血人次数和采血量位居全球首位，自愿无偿献血比率超过高收入国家95%的平均水平。

实现无偿献血者及其直系亲属省内用血费用直免，对准的是这些“热心献血人”的直接需求，是对他们善行实打实的鼓励，也是对我国无偿献血工作流程的一次去芜存菁。

无偿献血者帮助了他人，甚至挽救了生命，理应获得社会的温情回馈。让献血者少跑腿、不闹心，他们就会有更强的获得感，献血积极性自然也会水涨船高，进而用更多的热血来温暖社会。

□罗志华（医生）