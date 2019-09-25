孕期压力过大或致孩子人格障碍

爱尔兰一项研究首次显示，孕期压力过大，可能大幅度增加孩子成年后患人格障碍的风险。

爱尔兰外科医学院研究人员分析3626名芬兰人的数据后得出上述结论。研究对象都为1975年或1976年出生，在2005年大约30岁时接受心理评估，其中，40名研究对象确诊患人格障碍。研究人员计入家长精神病史和母亲吸烟情况这两个影响人格障碍的已知风险因素后发现，与母亲孕期没有承受多少精神压力的孩子相比，母亲孕期承受严重精神压力的孩子在成年后患人格障碍的风险增加6倍；母亲孕期承受中度精神压力的孩子，在成年后患人格障碍的风险增加2倍。

人格障碍属于心理疾病，多在儿童或青少年时期出现，可分为偏执型人格障碍、反社会型人格障碍、强迫型人格障碍等多种。研究人员在最新一期《英国精神病学杂志》刊载的文章中写道：“这项研究显示，确保准妈妈能够获取所需的心理健康支持至关重要。”