无偿献血者临床用血费用直接减免

2020年1月底前，北京等15个省市将全面实现无偿献血者及其亲属在省内医院用血费用直接减免。这是记者前天从国家卫健委获悉的。

据统计，2018年我国无偿献血人次接近1500万，采血量达2500万单位，血液采集量稳步增长。根据相关规定，无偿献血者及其相关亲属可免交、减交临床用血费用。但是，在以往，无偿献血者或者其相关亲属用血后，需要携带相关材料到各地血站或献血办进行手工报销，难免需要来回奔波。

在总结浙江省献血者“异地用血医院直免”经验的基础上，国家卫健委要求，各地应建立全省统一的用血减免平台。加强省级血液管理信息化建设，依托全民健康信息平台，建立省级无偿献血者数据库、用血减免数据库，打通各地市、血站与医疗机构间信息屏障，形成统一的用血减免申请、查询、操作系统，构建省级用血费用减免平台。无偿献血者及其亲属在省内医疗机构出院时用血费用直接减免，相关费用由医疗机构垫付，血站定期统一结算。

国家卫健委要求，各地要会同财政部门制定统一的无偿献血者及其家属血费直免规则和医院财务血费直免结算规则，形成全省统一的减免标准，打通地市间、血站间和医院间的结算壁垒，实现跨地市减免。（记者 刘欢）