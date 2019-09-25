6岁女童跌倒铅笔戳入眼眶

近日，在韶山读书的6岁女童婷婷(化名)，中午下课时转着铅笔玩耍，没想到被后面嬉戏打闹的同学猛地一推跌倒，铅笔直直地插入婷婷的右眼眶，顿时吓坏了老师和同学们。婷婷经两家医院检查后被转诊至湖南省儿童医院，医生连夜为婷婷取出了异物。

“那天中午11时左右，老师通知我们孩子受伤了，我们立即将孩子送至当地医院，随后又转到湘潭。”婷婷爸爸介绍，湘潭市中心医院CT检查提示，婷婷右眼眶内侧筛窦贯通伤并筛骨骨折。情况虽然明了，但医院不敢贸然手术，当日下午6时，婷婷被转至湖南省儿童医院。

湖南省儿童医院耳鼻喉科副主任医师敬云龙介绍，通过CT可以看到，铅笔插的位置，如果再深一点，就可能会穿破脑颅。“万幸的是，铅笔插入不深，且避开了重要血管和器官，手术较成功，一般不会留下后遗症。”敬云龙提醒家长，儿童被尖锐异物插伤并非个例，从眼睛、口腔、鼻孔插入异物的事件屡见不鲜。家长应教育孩子不要把筷子、铅笔、刀叉、竹签、塑料硬质吸管等尖锐物品拿在手里玩耍，以免发生意外伤害。当意外伤害发生时，家长应第一时间带孩子就医，切忌自行拔出异物，以免误伤周边血管，或使异物断裂存留体内。