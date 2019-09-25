越来越多的人出现发际线后移，这些“头顶大事”已不再是中年人的“专利”，年轻人也加入了脱发大军。据央视财经新闻报道，目前我国脱发人数不断上升，每6人中就有1人脱发。26岁的陈先生是一名程序员，由于工作，需要经常熬夜、吃外卖，只见他的发际线越来越高。脱发和日常饮食习惯有多少关系？记者采访了郑州市中医院营养师朱绍英。

高碳水饮食或增加脱发风险

朱绍英介绍，人们常说的脱发主要是指病理性脱发，是指头发异常或过度脱落。造成脱发的原因有很多，如营养因素（蛋白质缺乏、锌缺乏、维生素D缺乏、维生素A过量、贫血等）、内分泌因素（雄激素增加、胰岛素抵抗、甲状腺功能减退、多囊卵巢综合征）、化学因素（药物等）、遗传因素、精神因素等。目前，临床上最常见的是脂溢性脱发，即雄激素源性脱发，造成的原因主要与遗传因素、二氢睾酮升高有关。

从饮食角度来说，挑食、偏食及节食等不良饮食习惯，可能造成蛋白质及锌、维生素D、B族维生素等营养素摄入不足，致使严重营养不良导致脱发。另外，《柳叶刀》杂志曾刊发的一篇文章显示，男性脱发可能是由胰岛素抵抗引起的，即胰岛素水平增高，脱发速度加快。所以，高碳水饮食容易刺激胰岛素大量分泌，甚至诱发高胰岛素水平，可能会增加脱发风险。

四种饮食习惯防止脱发加剧

对于已经脱发的人，朱绍英建议，日常饮食需要注意以下四点，防止脱发加剧：

1.饮食要营养均衡，不要盲目节食。

2.尽量少吃或不吃含精制糖的食物及饮料。减少精制米面摄入，可与粗粮搭配，全谷物、杂豆类建议占主食的1/3。

3.摄入适量蛋白质，不吃加工肉类。多吃蔬果，每天摄入的食物品种要多样。

4.保持合理体重，体质指数尽量控制在18.5~23。

另外，还有人疑惑，许多健身达人的发量都不多，难道健身也会导致发量减少？朱绍英解释，这种想法并不完全正确，长期进行肌肉训练等无氧运动可能会造成雄激素水平上升，会导致脱发，但并不代表所有健身训练都会导致脱发。如短期的无氧运动和有氧运动，对脱发完全没有影响。此外，有氧运动还可以促进血液流通，有利于毛囊吸收养分，滋养头发，所以适当的有氧运动和无氧运动不会造成脱发。 （摘自《大河健康报》）