认知障碍≠“老糊涂” 防治需从生活方式入手

在刚刚过去的世界阿尔茨海默病日上，有专家表示，很多人对于这种疾病存在认知误区：认为是“老年”导致了“痴呆”的必然结果，专家表示“痴呆”是一种病而非衰老的必然，要用防病治病的心态来对待它，预防和延缓老年痴呆。

北京协和医院神经科主任医师高晶表示，一种常见误区是，很多老人的认知障碍已经很严重了，可家属仍坚持认为老人只是“老糊涂”，不是病，无需就医。

高晶表示，老年期认知障碍，即俗称的“痴呆”有多种分类，占主要部分的是阿尔茨海默病，还有额颞叶痴呆、血管性痴呆、路易体痴呆、朊蛋白病等，上述几种痴呆所导致的认知功能退化都是不可逆的。但是，有一种由脑积水引起的痴呆，又称作正常颅压脑积水性老年痴呆，这种痴呆在早期诊断正确的前提下，有治疗好转的机会。

高晶表示，如果家中有老人，一定要对老年认知障碍做到充分了解，提前预防，一旦发现老人出现行为异常等可疑症状，切不可讳疾忌医，应及时到神经科就诊，医生会对症采取系统的、梯度递进的多次认知功能评价，对患者做出诊断。高晶提示，绝大多数患者可以在就诊过程中通过认知功能评价得到临床可能的诊断。认知功能的全面评价既可以明确患者的问题所在，也可以指导家属有的放矢地照料老人。

预防和延缓老年痴呆？高晶表示要从生活方式入手。首先健康的饮食，可以控制血压、血脂、血糖，对防治痴呆也有一定功效。

其次，有研究表明运动对预防痴呆有很大帮助，例如走路、跑步等。手部运动，如弹琴、敲键盘、捡豆子等，也可以有效刺激区域脑血流量，对预防和减缓老年痴呆都有帮助。

高晶表示，两点一线、生活乏味单调的人更容易患老年痴呆，因此环境刺激对预防老年痴呆非常有效。丰富的生活内容和社交圈子都可以有效刺激大脑皮层，“活到老、学到老”也可以持续锻炼大脑，预防老年痴呆。

还有研究表明，睡眠和认知功能有着不可忽视的联系，因此高晶建议，每天应保持7个小时以上的连续有效睡眠。（据新华社）