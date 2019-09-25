热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

给您提个醒！“饥饿疗法”治腹泻不可取

2019年09月25日07:58 来源：科技日报

近日，武汉一市民吃坏了肚子，信奉“饥饿疗法”绝食三天，没想到腹泻没治好还“饿”出了急性肾衰。秋季是各类腹泻高发季。专家提醒，发生腹泻一定要继续进食，长期不吃不喝不仅会引起胃肠不适，还会导致人体脱水，对肾脏造成损害。

王先生几天前出现腹泻症状，他想起老家有不吃不喝的“绝食”土疗法，于是随后两天不吃东西，渴极了才喝少量水，上厕所次数明显减少。他自以为腹泻快好了，不料第三天突然感到身体乏力，恶心呕吐，在武汉市中心医院被诊断为急性肾功能衰竭，经透析治疗后终于转危为安。

武汉市中心医院肾病与风湿内科主任陈文莉介绍，腹泻本来就会导致身体营养损失，腹泻后不吃少喝甚至不喝，会加重身体脱水和电解质紊乱，使循环到肾脏的血容量不足，肾小球滤过率下降，易引起肾衰竭。

陈文莉主任提醒，腹泻后要继续正常饮食，且要适当补液，饮食原则上要易消化，如鸡蛋羹、麦片粥、米粥、面条等，忌食生冷、油腻食物。（据新华社）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn