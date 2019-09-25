给您提个醒！“饥饿疗法”治腹泻不可取

近日，武汉一市民吃坏了肚子，信奉“饥饿疗法”绝食三天，没想到腹泻没治好还“饿”出了急性肾衰。秋季是各类腹泻高发季。专家提醒，发生腹泻一定要继续进食，长期不吃不喝不仅会引起胃肠不适，还会导致人体脱水，对肾脏造成损害。

王先生几天前出现腹泻症状，他想起老家有不吃不喝的“绝食”土疗法，于是随后两天不吃东西，渴极了才喝少量水，上厕所次数明显减少。他自以为腹泻快好了，不料第三天突然感到身体乏力，恶心呕吐，在武汉市中心医院被诊断为急性肾功能衰竭，经透析治疗后终于转危为安。

武汉市中心医院肾病与风湿内科主任陈文莉介绍，腹泻本来就会导致身体营养损失，腹泻后不吃少喝甚至不喝，会加重身体脱水和电解质紊乱，使循环到肾脏的血容量不足，肾小球滤过率下降，易引起肾衰竭。

陈文莉主任提醒，腹泻后要继续正常饮食，且要适当补液，饮食原则上要易消化，如鸡蛋羹、麦片粥、米粥、面条等，忌食生冷、油腻食物。（据新华社）