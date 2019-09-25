九月金秋，润燥养肺，以形补形

九月金秋，仲秋之际，南方地区恰逢一个接一个的台风造访，天气变幻，暑热秋凉之间，人们咽干肺燥，容易引发呼吸道疾病。广州市第一人民医院药学部药师黄春和特别推荐罗汉果玉竹百合猪肺汤，清热润肺，以形补形相当不错哦。

推荐食疗方：罗汉果玉竹百合猪肺汤

【材料】

罗汉果1/3个，玉竹30克，百合30克，猪肺1副，南杏仁10克，生姜3片，盐适量。（4-5人份）

【做法】

1、将猪肺灌以清水，使整个膨胀，然后用力把水挤出，反复数次，直至冲洗干净猪肺里的血水，再把猪肺切成小块，焯水捞出洗净浮沫备用。

2、罗汉果、玉竹、百合、南杏仁洗净备用。

3、将猪肺、罗汉果、玉竹、百合、南杏仁、生姜等材料一起放入汤锅，武火煮沸后转文火煮1小时，食用前加适量盐调味。

【功效】

清热润肺，止咳利咽，生津养胃，滑肠通便，养心安神。黄春和说，罗汉果性凉，味甘，归肺、大肠经，是药食两用的名贵中药材，日常食之，润肺化痰，养胃润肠，有防治冠心病、动脉粥样硬化之功效，还是护嗓佳品。

玉竹性微寒，味甘，归肺、胃经，擅滋阴润肺、生津消渴，可改善秋季咽干燥渴症状。

百合性寒，味甘，归心、肺经，具有清肺润咳、滋阴润燥、清心安神之功效。猪肺性平，味甘，清热润肺，另辅以南杏仁，可添止咳平喘之功效。

Tips

本汤品适用于阴虚肺热、口渴燥咳、咽痛声哑、胃热肠燥、大便干结、健忘失眠等人群，而脾胃阳虚、大便溏、痰多苔厚腻者应忌食。（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星）