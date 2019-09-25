秋分后，经常按揉这个部位养生有益

9月23日秋分，正好处在秋季的中期。此时，北方开始步入深秋，而南方也进入真正意义上的秋天。“白露秋分夜，一夜冷一夜”，气候从热到凉的转变逐渐突出，广东省中医院珠海医院治未病中心成杰辉主任中医师指出，此时中医养生以适应气候变化，注意早晚寒凉为重点。

防：早晚保暖防秋泻

秋分过后，“一场秋雨一阵凉”，实现了气候从热到凉的转变，平时体虚，机体免疫力较差的人群，对气候变化的适应能力不足，风寒之邪猝不及防，很容易引起伤风感冒，而有慢性咳嗽、哮喘等病史的患者可能旧病复发，患有高血压、冠心病等疾病的患者若疏于防范可能加重病情。

秋分时节，老人、小孩、患者以及素体虚弱之人更应注意气候变化，应当密切关注气温情况，适时添加衣物。

值得注意的是，秋分节气前后是秋季腹泻的高发时期，尤其好发于6个月至2周岁的婴幼儿。

预防秋季腹泻，除了加强饮食及个人卫生外，应当注意脐周的保暖。中医认为，睡眠时应注意在肚脐上覆盖衣被，以防寒邪入侵，平时亦可常做脐周按摩，有助于保健防病。

如果出现腹泻，可根据具体情况选用藿香正气丸、补脾益肠丸等药物，并注意适当补液，腹泻次数多、病情严重者应及时就诊。婴幼儿患病具有起病急、脱水快的特点，极易引起水电解质紊乱而出现抽搐、惊厥，建议及时就医。

吃：食有凉温平阴阳

与初秋的温燥不同，秋分过后冷空气逐渐活跃，气候逐渐向凉燥过渡。成杰辉指出，秋分滋阴润燥的同时，食材也应注意适当选用温暖胃肠之品，勿令中土阳气受伤。

秋天是各类蔬果成熟的季节。我们知道，药有温凉寒热，水果亦有寒凉、温热、甘平之分。

雪梨生津润燥、消痰止咳，柚子酸甘化阴、润肺养颜，香蕉清热解毒、润肠通便等，但此类水果偏于寒凉，容易损伤脾胃阳气，过多食用影响胃肠运化功能，可能引起腹痛、腹泻等胃肠不适，因而不宜进食太多。

葡萄益气养血，石榴生津止渴，枣类健脾益气等等，此类水果性味甘温，素体脾胃虚寒之人可适当食用。

动：动静平衡调气机

秋高气爽，正是户外活动五彩斑斓的时节。各种运动如散步、慢跑、篮球、足球、太极拳、八段锦、健身操、广场舞、登山、骑车等，均能起到充分活动肢体，宣发肺气，健体强身的作用。

白天阳气升发，适宜开展各类户外运动锻炼以宣达气机，摆脱秋乏的困顿，恢复饱满的精神；晚上阳气收降，因而适宜进行瑜伽、散步等安静柔和的运动以顺应阳气降潜。（文/羊城晚报记者 陈映平 通讯员 宋莉萍）