季节交替肺炎高发，出现这些症状就要注意了

每年的夏秋交替，老老少少最易感染肺炎，于是有人纠结要不要打疫苗。武警广东省总队医院呼吸内科主治医师唐容辉表示，虽然大部分肺炎无传染性，但如果是流感、高致病性禽流感病毒等感染引起的肺炎，或支原体肺炎、军团菌肺炎等都具有传染性。因此，建议年老体弱或免疫功能低下的人，最好不要常接触肺炎患者。

肺炎多因细菌感染引起

唐容辉表示，肺炎是肺组织的炎症，即常说的“肺发炎”了。肺泡中可充满脓液和其他液体，使得氧气难以达到血液，影响呼吸功能，严重的会出现呼吸衰竭。肺炎可以由病毒、支原体、衣原体、细菌、真菌、寄生虫等感染引起，也可由于化学物质吸入如误吸胃内容物、短时间内吸入大量有毒化学气体等引起。但最主要的原因还是各种病原体感染，尤其以细菌感染引起多见，其症状有很多，但在临床上，主要通过以下5种表现来确诊——

1、咳嗽、咳痰，或原有慢性的呼吸系统疾病，如慢性阻塞性肺疾病、慢性支气管炎、支气管扩张等疾病，原本已有长期慢性咳嗽、咳痰，但现在咳嗽症状明显加重，咳痰量增多，痰变脓性，不容易咳出，伴胸痛、呼吸困难等。

2、畏寒、发热，体温大于或等于38度，或低体温。自觉没有力气、极度疲倦、厌食、肌肉酸痛、腹痛等。

3、医生查体可见肺实变体征或听诊器能听到湿性啰音等。

4、在医院检查抽血化验可见血常规改变，血白细胞显著升高或下降，白细胞升高>10X109/L，或下降<4X109/L。

5、胸部X线检查可见肺部出现片状、斑片状浸润阴影或质性改变，伴或不伴胸腔积液。

唐容辉提醒，以上1-4项中任何1项加第5项胸部X线检查发现肺部病变，在医生综合评估分析后，排除肺结核、肺部肿瘤、肺间质性疾病、肺水肿、肺不张、肺栓塞、肺嗜酸性粒细胞浸润症及肺血管炎等后，即可诊断为肺炎。

老人和儿童可以接种疫苗

肺炎是否可以通过注射疫苗来预防？唐容辉表示，可以通过接种23价肺炎疫苗，预防肺炎球菌感染引起的肺炎。23价肺炎疫苗所含的经过提纯的肺炎球菌荚膜多糖，能覆盖23种经常引起肺炎球菌感染的血清型，在社区所患的肺炎中，约90%的肺炎是由这23血清型引起，注射23价肺炎多糖疫苗后，2-3周可产生抗体，有效地预防肺炎球菌的感染引起的各种疾病如支气管炎、肺炎等。当然，23价肺炎疫苗对其他病原体感染或其他原因导致肺炎无效。

唐容辉称，该疫苗原则上适用于2岁以上人群，但也推荐高危人群接种，如65岁以上的老人（居住在老人院的老人）；免疫能力低下者；经常住院者（如因糖尿病、慢性支气管炎、呼吸功能不全、心衰、烟草或酒精依赖）；免疫缺陷者（如因脾切除、镰状细胞贫血、肾病综合征等）。2岁以下儿童建议使用13价肺炎疫苗。（文/羊城晚报记者 余燕红 通讯员 田乃伟）