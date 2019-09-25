年老咳喘烦恼多，正气不足病来扰

医 案 林奶奶 68岁，支气管哮喘5年，加重3月余

林奶奶今年68岁了，随着年纪的增大，各种病痛纷纷找来。10年前被确诊为高血压、糖尿病，长期服用降压药及降糖药。此外，哮喘是林奶奶的“忠实伙伴”，已伴随5年了，间断使用吸入剂，控制情况一般。每逢变天或者受凉时身体时有不适，女儿都会及时陪老人家去医院治疗。3个月前林奶奶因咳嗽伴有发烧，就诊于当地医院，被诊断为肺炎，经住院治疗后退烧了，但是咳嗽、气喘、声音嘶哑、咽干口干等问题涌现出来，林奶奶还经常觉得不够气，睡眠也不好，伴有胃胀、嗳气、夜尿多等不适，于是家属带着老人家找到德叔。

德叔解谜 咳喘日久，肺脾肾虚，气阴不足所致

林奶奶年事已高，再加上常年大病小病不断，体内的正气逐渐消耗，肺脾肾三脏早就受到了影响。正气就像我们身体里的“巡逻兵”，兵少了那邪气就进来了，所以疾病总是反反复复，疲倦乏力；而脾气不足，不能正常运转体内的水液，使水液停聚于肺脏日久会凝聚成痰；肺气虚，肺部气机不通畅，则会咳嗽、气喘，加上痰在肺部久久不去，就会化火，使肺部津液亏少，不能滋润咽喉就会声嘶乏力；肾可以使肺部吸入的气到达身体的深部，并会起到固摄的作用，肾气亏少就会出现气短，夜尿多等不适。

在治疗上，健脾补肺固肾的同时，以补气养阴为主，治疗两周后，林奶奶的咳嗽气喘明显好转，间断门诊治疗近1个月，至今半年再未出现咳嗽、气喘等不适。

预防保健 秋分至，不宜盲目润秋燥，需配穴位按摩

恰逢秋分时节，天气转凉，燥气明显，易伤肺，容易带来肺系津液亏耗的一系列症状,如口干、咽燥、咳嗽、便秘、皮肤干燥等。因此，在饮食上应注意多食滋阴润肺，益气生津的食物以护肺。德叔建议林奶奶这类肺脾肾不足之人，不宜盲目润秋燥，而应固好脾胃先，佐以食用润肺燥之品，如沙参、玉竹等，但这类养阴生津也不宜天天食用。平时可以用指腹或手掌按摩关元穴和气海穴（图/受访者提供），以达到补气温煦之效。

黄精炖老鸭

材料：老鸭半只，黄精15克，板栗80克，陈皮5克，生姜2～4片，精盐适量

功效：补脾益肺，益气生津

烹制方法：将各物洗净，鸭肉切块，放入沸水中焯水备用；板栗放入锅中，加适量清水煮熟后剥壳备用；上述食材一起放入锅中，加适量清水1500毫升（约6碗水量），放入炖盅，隔水炖约2小时，放入适量精盐调味即可。

（文/羊城晚报记者 陈映平 通讯员 沈中）