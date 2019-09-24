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青海大病救治率98.27%

谢永莲

2019年09月24日08:55 来源：健康报网

　　近日从青海省卫生健康委了解到，根据青海省《关于做好2019年农村牧区贫困人口大病专项救治工作的通知》，全省大病救治病种达到30种，在国家27个病种基础上增加肝硬化、肝炎（乙肝、丙肝）、类风湿性关节炎3个病种。截至9月中旬，全省30种大病患病16480人，已救治16195人，大病救治率达98.27%。

　　据悉，青海省卫生健康系统着力强化大病救治工作管理，实行分类定点管理。按照省负总责，市（县、区）抓落实的工作机制，全面落实确定定点医院、确定诊疗方案、确定单病种付费、确定临床路径和加强医疗质量管理的“四定一加强”制度；由各市（州）、县级卫生健康行政部门会同扶贫、民政、医保等部门，建立统一的动态管理台账，救治一例销号一例；各地卫生健康行政部门同相关部门建立双月通报制度和本级党委、政府定期汇报工作制度，省卫生健康委定期通报全省工作进展；通过落实基层医疗卫生机构和驻村干部“双签约”等多种途径宣传“先住院后结算”、基本医保、民政救助、大病保险等一站式结算和贫困人口商业保险等政策，使每个家庭有一个明白人。

(责编：赵丰(实习生)、许晓华)


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