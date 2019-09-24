护目镜戴反不是失误那么简单

近日，某地举办2019年全市突发急性传染病防控检验演练，在突发急性传染病防控人员对“患者”进行流行病学调查时，面对一众观摩者，一名工作人员竟将重要防护用具护目镜戴反了。相关专家指出，护目镜戴反后不能贴合面部，有可能造成血液、体液和分泌物对眼部的污染，发生防控人员职业暴露，有感染多种病原体的风险。

戴反护目镜的原因，我们不得而知，或是这名演习人员压根就不知道正确的佩戴方法，或是个人过于紧张造成失误。但不论何种原因，这种状况都不该发生。在真实的疾病防控“战场”上，防控人员戴反护目镜，无异于枪口向内扣动扳机。我们不禁想问，倘若该演习人员熟知佩戴要领，倘若其所在单位时常组织实操演练，即便其心中再紧张，也不至于发生如此低级的错误。

在疾控人员岗前培训和在职教育中，职业防护是必训内容，但如果平时疏于温习与实操演练，久而久之，防护意识就会减弱，防护技能就会生疏。戴反护目镜，反映出职业风险与防护意识在部分疾控机构与疾控人员心中依然淡薄。或许他们认为，“全市突发急性传染病”这样的公共卫生事件只会在演习中出现，而不会在现实中降临到自己身边，进而心生侥幸。而这正是我们需要警惕与重视的。

将疾病防控工作称为“战斗”毫不为过，士兵杀敌于有形，而疾控工作“杀敌”于无形。战场杀敌之时，自损之伤令人痛惜；疾病防控“杀敌”的自损，则多缘于自保不力。对此，笔者建议重视对疾控人员的职业防护教育，强化疾控人员的职业防护意识，让疾控人员在履行职责的同时能够保障身体健康，减少职业暴露的发生概率。同时，严格落实健全的防护操作规程，并建立监督检查机制。

实战演练是对疾控工作检验与评价的重要手段。相关部门须将演练中暴露出来的问题作为改进工作的抓手，使演练成果转化为提升实际工作效果的能力，确保演练的实效性。