夏秋换季鼻炎高发 专家来支招

随着夏秋换季，很多人开始流鼻涕、打喷嚏、鼻子痒，且短期无法缓解。专家提醒，这可能是季节性过敏性鼻炎。而且如果不好好控制，可能导致鼻窦炎、分泌性中耳炎等并发症，少数人甚至会发展成为哮喘。

北京广安门中医院综合科医生郭玉娜表示，季节性过敏性鼻炎也叫花粉症，多在春秋两季发作，多数都和树木、杂草花粉有很大关系，此外还有冷热交替的因素。每当季节变化时就出现鼻痒、打喷嚏、流清涕、鼻塞等典型症状。

如何预防过敏性鼻炎？郭玉娜表示，在日常生活中要避免接触已知或可疑的过敏原，特别是对花粉过敏的患者，在户外活动时要佩戴口罩、眼镜，减少过敏原接触。回家之后用正规的鼻腔冲洗器和生理盐水进行鼻腔冲洗。

居家环境也是预防过敏性鼻炎的重要环节，她建议家中保持干燥、整洁，经常晾晒衣被，减少尘螨及霉菌感染，有条件的话还应进行空气净化。此外还应积极锻炼身体，增强体质；合理饮食，避免食用过多生冷及高蛋白食品。

用药方面，郭玉娜建议尽早足量足疗程进行药物控制，否则过敏性鼻炎会复发频繁，导致疾病快速进展。目前推荐的局部使用激素，比如鼻喷激素，进入人体内的量非常小，即使进入人体内也很快被代谢掉，几乎不会引起明显的全身副反应，已经被临床证实足够安全。

“平时也可以通过鼻部按摩，以疏通经脉，使气血流畅，达到通畅鼻窍、驱邪外出的作用。具体按摩方法是用双手食指在鼻梁两侧来回摩擦，每次３分钟，早晚各１次。”郭玉娜建议。（记者王秉阳）