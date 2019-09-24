秋季健康大闯关，这些准备要趁早

一场秋雨一场寒。秋季早晚温差大，人的抵抗力也有所下降，一些秋冬季常见病也伺机流行。有些疾病可以提前预防，那么关于秋天的健康大关卡，该防什么、怎么防，来听听长沙市第四医院各位专家的建议。

第一关 皮肤也过秋，“防敏”有妙招

近日，长沙市第四医院皮肤科门诊外候诊区出现了一些遭受季节过敏困扰的“小仙女”。家住浏阳的晓晓今年20岁，是湖南师范大学一名大二的学生，每年一到秋季脸上便开始出现一片片的红斑、丘疹。症状轻时瘙痒、灼热，严重时肿胀脱皮，甚至出现糜烂、渗出，到了晚上更是痒得睡不着。她忍着不敢挠，生怕一不小心就挠“破相”了。

据晓晓介绍，为了治好这烦人的季节过敏，自己也曾服过一些药物治疗，但过敏症状还是没有得以明显改善。

近日，她来到长沙市第四医院皮肤科门诊就诊。吴志强医生结合其病史、临床表现及相关检查，初步诊断其为“慢性湿疹急性发作”等皮肤病，开药后再三叮嘱她按医嘱服、涂药物。

晓晓治疗一周后，脸上红疹明显消退，最主要的是终于不痒了，晚上恢复了正常休息，整个人的精神都好了很多。

吴志强介绍，秋季皮肤过敏和季节有关，秋季气候干燥，空气湿润度下降，秋季人体的皮肤光泽度下降，皮肤修复难以滋润，此种状态就容易出现皮肤过敏。

此外，过敏和体质、劳累、情绪等因素有关，皮肤过敏在局部摩擦刺激，或者使用不适合的护肤品都会加重人体表面油脂膜的破坏，会加重皮肤过敏的严重复发。

健康提醒

对于预防换季带来的过敏，吴志强提醒：

1.保持身体清洁干爽，适当使用有舒敏保湿功效的润肤霜，以防因干燥引起瘙痒;

2.避免刺激因素，如热水洗烫、过多使用肥皂、用力挠抓及外用药使用不当等都会加剧病情;

3.注意饮食，饮食多选用清热利湿的食物，如苦瓜、绿豆、冬瓜、芹菜等，可有效预防湿疹复发;

4.过敏性体质或有过敏性家族史者，要避免各种外界刺激，尽量找到过敏源，远离过敏源;

5.生活要规律，注意休息，不可过于疲劳，精神放松;

6.衣着宜宽松，以减少摩擦刺激，最好用柔软透气的棉布料来做，不用毛织品、化纤制品、深颜色布料，以防过敏;

7.患处奇痒难耐，切忌搔抓，以免引起局部感染，加重病情;如果患处渗出明显，可用3%硼酸溶液冷湿敷，待症状减轻后再使用医生指导的药膏涂抹，建议必要时来医院皮肤科就诊。

第二关 “秋膘”不乱贴，让血压平稳过个秋

“贴秋膘”是人们补充营养用来抵抗即将到来的严寒的一种方式。秋天到了，按照祖辈们传下来的习俗，又到了“贴秋膘”的时节了。近日因贪凉、盲目“贴秋膘”而引发各类心血管疾病的患者多了起来。戴朝晖提醒市民，秋分时节特别是患有高血压等疾病的患者应避免盲目“贴秋膘”，时刻关注血压，让血压平稳度个秋。

家住岳麓区的王爹爹今年76岁了，有十多年的高血压史，但是王爹爹生活作息一直十分规律，吃药也是严格遵循医嘱，定期体检、运动、饮食都一直按照医生要求控制，所以多年来一直与高血压这个“老朋友”相处甚好。

近来，因为他多年未见的养生老友跟他说秋季一定要“贴秋膘”身体才会更好，一向控制饮食的王爹爹便开始了进补。一连数日，一天早晨王爹爹开始觉得头晕心慌，突然就晕倒在家，家人见状吓坏了，赶紧拨打120紧急将其送往长沙市第四医院急诊科抢救，随后转入心血管三科进一步康复治疗。

经检查，王爹爹高压达180毫米汞柱，低压为110毫米汞柱，晕倒是因突发高血压所致。目前经过相关治疗，王爹爹的病情已经控制良好，已经出院休养。

戴朝晖介绍，对于有高血压、高血脂、动脉硬化等有基础疾病的人来说，短时间集中吃高油高脂、肥甘厚味的食物更危险，容易引发心脑血管疾病。饮食应坚持以清淡为主，尽量别吃辛辣、高盐食物，避免三餐过饱，及时补充水分。

健康提醒

对于高血压患者要如何在秋季顺利“闯关”，戴朝晖提醒：

1.秋天早晚温差大，要注意及时添加衣服。从温暖的室内走到户外，应当制造—个过渡空间，比如在大堂里站—会，适应一下再出门，出门不宜急走；

2.谨防过度疲劳，适当控制情绪。高血压患者每天应保持8 小时睡眠， 最忌熬夜，适当的午休对患者尤其重要。有可能的话，应避免过 多的社交活动，少参加宴会。一切忧虑、悲伤、烦恼、焦急等不良刺激及精神紧张和疲劳，均可使交感神经兴奋，血液中儿茶酚胺等血管活性物质增多，引起全身血管收 缩，心跳加快，血压升高；

3.坚持正确服药，保持血压稳定。在目前高血压诊治的误区中，一个最大的误区就是患者认为血压降下来后就不一定再服药。许多患者服药总是断断续续，使得血压反复波动。其实，血压降至正常或理想水平后仍要坚持用药，任何时候都不能随意中断用药。如果突然停药，约有50%的人在停药40 小时左右，出现血压大幅度反跳。