吃辣条或致肝衰、肠穿孔、克罗恩病？真相在这里

辣条是很多人的童年记忆，近年来也逐渐成为网红食品。有人说吃辣条会致肝衰、肠穿孔、克罗恩病，这是真的吗？

南京军区福州总医院肝胆内科主任医师李东良在接受采访时表示：“在临床表现上，长时间、大剂量食用辣条确实有导致人体肝功异常的情况发生，但并没有完整的证据显示吃辣条会导致肝衰竭，吃辣条导致肝衰竭的例子目前也还没有见过。” 他指出，辣条本身确实具有一定的刺激性，长期吃会刺激胃肠黏膜，但肠穿孔和克罗恩病的发病机制复杂、发病原因有多种可能性，辣条顶多也只是诱因，并非主要因素。

那么，这是不是意味着我们可以放肆吃辣条呢？答案当然是否定的。此类产品以小麦粉或其它谷物粉类为主要原料，添加食盐、食品添加剂、香辛料等，经配料、挤压、蒸煮、成型、调味、包装等工艺制成，部分辣条的盐分、糖分、油脂含量较高，消费者不宜过量食用，特别是儿童、老人及肠胃不适者，应根据自身身体状况适量食用。

国家食药总局发布消费提示，建议消费者通过正规渠道购买辣条并留存购物凭证；购买时查看包装是否完整，标示的生产日期、保质期、贮存条件、配料表、“QS”标识、生产厂名、厂址、联系方式等内容是否齐全；同时还要注意产品有无油脂酸败气味及油渍渗出问题等。

本文由首钢医院内科主任姚震进行科学性把关。