鼓励商业性金融机构参与 八部门发文推进市场化粮食收购

9月19日，国家粮食和物资储备局等八部门联合下发《关于切实做好2019年秋粮收购工作的通知》，对今年秋粮收购工作进行安排部署。9月23日，国家粮食和物资储备局相关负责人就今年秋粮收购的相关情况做解读时说，要主动适应农业供给侧结构性改革，加快形成市场化粮食收购新格局。

该负责人表示，市场化收购是农业供给侧结构性改革的必然要求。各地要结合本地实际，多措并举，不断优化营商环境，为各类主体入市收购创造良好条件，进一步搞活粮食流通，加快形成主体多元、渠道多样、优粮优价的市场化收购新格局。

一是坚持“粮头食尾”“农头工尾”，大力发展粮食产业经济，结合实施“优质粮食工程”，充分发挥产后服务设施和质量检测体系的作用，大力推广优质粮油品牌，引导企业优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销。二是不断深化粮食产销合作，督促有关地区和企业认真落实已签订的购销合同，提高履约率，畅通粮食购销。三是主动引导农企对接，鼓励各类企业与家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体建立稳固的利益联结机制。四是积极搭建银企对接平台，建立健全市场化收购贷款资金保障长效机制，按照市场化原则完善粮食收购贷款信用保证基金政策，并防止发生地方政府隐性债务风险。

该负责人表示，为更好帮助市场化收购企业解决收购资金问题，通知明确，各地人民银行、银保监会各派出机构会指导金融机构提高服务水平，扩大市场化收购融资渠道，鼓励商业性金融机构参与粮食收购，符合条件的可按规定享受涉农贷款优惠政策。（记者杨召奎）