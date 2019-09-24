给侠义担当的医生多一些掌声

9月15日中午12点，在福州开往成都东的D2242次列车上，一位儿童突发急病，武汉医生涂蕾听到列车寻医广播后，火速赶往现场。经过检查，涂蕾诊断孩子患有急性阑尾炎、腹膜炎，合并腹腔感染，需立刻下车抢救。列车到达武汉后，涂蕾将病孩陈俊伦“劫”下动车，带到她工作的协和医院抢救；到23点52分，小俊伦手术顺利结束，脱离了生命危险。此事近日在网络上持续刷屏。（9月23日《武汉晚报》）

小俊伦到达医院后，通过检查发现，他的整个腹腔都是脓液，这种现象很容易导致感染性休克，危及孩子的生命。事实也的确如此，小俊伦当时的生命体征极不稳定，高烧，心率每分钟高达140次，血小板只有正常人的十分之一，白细胞等感染指标严重超标，接诊医生得出的结论是，“患儿来的时候是休克的早期，如果再晚一点，很可能抢救不过来。”

涂蕾在列车上能够准确判断出孩子的病情，是她业务素质高的体现。然而，仅凭较高的业务素质断然无法解决问题，在当时的情势之下，假如医生缺乏担当精神，就很可能因为怕麻烦而选择不过度参与。涂蕾能够对孩子进行现场急救，并对下一步的诊疗提出建议，已算尽到了自己的责任，她就此打住，没有人会认为她的行为有何不妥。但问题是，倘若涂蕾不敢担当，由家长带着孩子去看病，在一个陌生的城市里，他们很可能会多走不少弯路，后果难以预料。

甚至只有担当精神也难以解决问题，家长对病情不了解，很可能认为涂蕾大惊小怪，更何况涂蕾是将患儿往自己所在的医院里送，也容易引发误会。但涂蕾没有顾忌这些，不仅如此，她将患儿“劫”下动车，多少还带有一定的强制性，如此雷厉风行，的确可以从她身上看到一些侠义精神，“侠女医生”这个名头她当之无愧。假如她缺乏这样的侠义，事情也不会办得这么干脆利索。

然而，从另一个角度看，越是敢于担当的医生，面临的风险往往也越大。敢于担当就会像涂蕾这样，替患者大胆作出决定。假如医生的决定正确，则皆大欢喜；假如决定不太正确，医生则很容易惹上是非。涂蕾将这位患者带到医院抢救，诊疗结果若不理想，她这次行动很可能是自找麻烦。正是出于这个原因，一些医生出于自保，就不敢替患者果断作出决定。

医疗方面时常会面临一些困难的选择，如果医生完全任由患者和家属自己作决定，医生倒是不必担太多的责任，患者和家属往往会陷入左右为难的困境当中，最终的选择也可能不符合病情需要。在现实的诊疗当中，将选项和盘托出，然后任由患者和家属自己选择的现象很常见。

因此，当患者面临较复杂的情势、需要作出两难的选择时，有担当的医生，就会在充分告知和尊重患者的情况下，根据病情进行客观分析，然后替患者作出理性选择。这样做虽然需要医生冒较大的风险，但对患者的病情最有利。这起事件最突出的一点就在于此，涂蕾的医术值得肯定，但这只是一方面；而另一方面，她的侠义担当的品质弥足珍贵，更值得医生学习。（时本）