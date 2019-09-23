我国粮食年产量比70年前增加1万多亿斤

9月23日，秋分，是“中国农民丰收节”。

科技日报记者22日从农业农村部获悉，全国秋粮已陆续开始收获，今年秋粮生产形势总体较好，除局部遭受旱涝灾害外，大部地区作物长势好、呈增产趋势，再加上夏粮、早稻已丰收到手，如果后期不发生寒露风、台风等大的自然灾害，又将是一个丰收年。

新中国成立70年来，我国粮食生产不断迈上新台阶，由供给全面短缺转变为供求总量基本平衡。

1949年，我国粮食产量仅为2263.6亿斤，1962年稳定在3000亿斤以上，1978年改革开放之初超过6000亿斤。此后一路攀升，到1996年首次突破10000亿斤大关，2012年迈上12000亿斤台阶，2018年粮食总产量达到13157.8亿斤，比新中国成立初增加了1万多亿斤。

1949年，我国粮食平均亩产仅为68.6公斤，1965年稳定在100公斤以上，1982年突破200公斤，1998年突破300公斤，到2018年达到374.7公斤，比新中国成立初增加4倍多。1949年我国人均粮食占有量仅为209公斤，2018年增加到470多公斤，人均占有量高于世界平均水平。

农业农村部种植业管理司负责人介绍，在同期人口增加一倍多的情况下，人均粮食占有量比新中国成立初翻了一番多，十分不易。

新中国成立70年来，我国农业科技原始创新能力、成果转化能力、技术推广能力不断增强，2018年农业科技进步贡献率提高到58.3%。

“农业育种创新取得突破性进展，建立了超级稻、矮败小麦、杂交玉米等高效育种技术体系，成功培育出数千个高产优质作物新品种新组合，实现多次大规模更新换代，主要农作物良种基本实现全覆盖。我国组织开展农科教大协作、大攻关，农业科技成果加快转化应用。”农业农村部种植业管理司负责人说，科学施肥、节水灌溉、地膜覆盖、绿色防控等技术大面积推广，水肥药利用率明显提高，病虫草害损失率大幅降低，有力促进了增产增效。

目前，我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物农药、化肥利用率分别达到38.8%和37.8%。

新中国成立以后，我国采取水利、农业、林业和科技等综合措施，有组织开展的农田建设等相关活动主要集中对中低产田进行改造，改善农业生产基本条件，提高农业抵御自然灾害的能力。

1988年国务院设立“国家土地开发建设基金”，统筹实施大面积、跨区域、整建制农业综合开发，累计投入9639.5亿元。如今，全国已建成6.4亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田；农田有效灌溉面积超过10亿亩；农田灌溉水有效利用系数达到0.53，一半农田实现了“旱能灌、涝能排”。

新中国成立以来，我国农业机械化工作从零起步。1949年农用拖拉机总动力7.35万千瓦，联合收割机仅13台。到2018年，全国农机总动力达到10亿千瓦左右，拖拉机总数达到2238.66万台，其中大中型拖拉机670万台，联合收割机总数达到205.92万台。

“而今，全国农作物耕种收综合机械化率超过68%，小麦生产基本实现全程机械化，玉米、水稻耕种收综合机械化率超过80%。”农业农村部种植业管理司负责人表示。（科技日报北京9月22日电）