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第一批委省共建国家区域医疗中心签约仪式在京举行

委省共建国家区域医疗中心 带动区域医疗、服务能力有效提升

2019年09月21日09:22 来源：羊城晚报

为构建优质高效医疗卫生服务体系，提升区域医疗服务能力，推动分级诊疗制度建设，19日，国家卫生健康委在北京举行第一批委省共建国家区域医疗中心签约仪式。国家卫生健康委主任马晓伟与辽宁省人民政府省长唐一军、浙江省人民政府省长袁家军、山东省人民政府省长龚正、广东省人民政府省长马兴瑞分别签订委省共建国家区域医疗中心合作协议。

马晓伟指出，委省共建国家区域医疗中心是深入贯彻落实党的十九大和全国卫生与健康大会精神的具体举措，是卫生健康领域供给侧结构性改革的重要内容，是减少患者异地就医、跨区域流动的关键措施。各有关医院要不断加强学科建设，持续提升医疗服务水平，积极参与公立医院改革，充分发挥引领辐射作用，带动区域医疗服务能力有效提升。国家卫生健康委将与各省人民政府共同努力，共建国家区域医疗中心，为推动健康中国战略作出重大贡献。

国家卫生健康委副主任王贺胜，委机关相关司局负责同志，辽宁、浙江、山东、广东省卫生健康委负责同志，相关大学和相关医院负责同志参加签约仪式。

(责编：崔元苑、许心怡)


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