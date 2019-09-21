就完善预约诊疗等问题 北京市政协邀市民代表恳谈

“有的老人不会用手机，不知道怎么网上挂号。”“好多人不知道AED自动体外除颤仪怎么用。”“有的医院还必须开自己的就诊卡，能不能直接用医保卡或者身份证直接就诊？” 昨天上午，市政协召开“完善预约诊疗，改善院前医疗急救服务，健全医疗卫生服务保障体系”市民恳谈会，邀请了西城区、海淀区、丰台区的10位市民代表和区政协委员来到中山堂市政协常委会议厅，围绕预约诊疗问题、院前急救服务等方面，结合自己的所见所闻所感，与市政协委员畅谈。

市政协教文卫体委员会主任孙学才分析，健全医疗卫生服务保障体系，实际上就是把老百姓身边的困难，特别是就医困难，要通过政府相关政策不断去改善。我们要把这次调研搜集上来的意见建议和想法进行整理，通过市政协把声音反映上去。

根据市政协2019年的工作要点，市政协将于11月围绕“完善预约诊疗，改善院前医疗急救服务，健全医疗卫生服务保障体系”召开议政性主席会议，就相关问题向市委市政府提出工作建议。为做好会议前期准备，除了本次召开的市民恳谈会之外，市政协教文卫体委于4月初组建专题调研组，先后听取了卫健委情况通报，围绕预约诊疗考察了阜外医院、北大人民医院，围绕院前医疗急救服务考察了北京120急救中心和南区分中心，委托首都医科大学专家团队开展深入访谈、跟车随访、问卷调查等多项工作。