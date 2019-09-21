热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

就完善预约诊疗等问题 北京市政协邀市民代表恳谈

2019年09月21日09:16 来源：北京青年报

“有的老人不会用手机，不知道怎么网上挂号。”“好多人不知道AED自动体外除颤仪怎么用。”“有的医院还必须开自己的就诊卡，能不能直接用医保卡或者身份证直接就诊？” 昨天上午，市政协召开“完善预约诊疗，改善院前医疗急救服务，健全医疗卫生服务保障体系”市民恳谈会，邀请了西城区、海淀区、丰台区的10位市民代表和区政协委员来到中山堂市政协常委会议厅，围绕预约诊疗问题、院前急救服务等方面，结合自己的所见所闻所感，与市政协委员畅谈。

市政协教文卫体委员会主任孙学才分析，健全医疗卫生服务保障体系，实际上就是把老百姓身边的困难，特别是就医困难，要通过政府相关政策不断去改善。我们要把这次调研搜集上来的意见建议和想法进行整理，通过市政协把声音反映上去。

根据市政协2019年的工作要点，市政协将于11月围绕“完善预约诊疗，改善院前医疗急救服务，健全医疗卫生服务保障体系”召开议政性主席会议，就相关问题向市委市政府提出工作建议。为做好会议前期准备，除了本次召开的市民恳谈会之外，市政协教文卫体委于4月初组建专题调研组，先后听取了卫健委情况通报，围绕预约诊疗考察了阜外医院、北大人民医院，围绕院前医疗急救服务考察了北京120急救中心和南区分中心，委托首都医科大学专家团队开展深入访谈、跟车随访、问卷调查等多项工作。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn