秋燥当令 四道食养方收好

中秋已过，广州的白天虽然还屡屡出现30℃以上的高温，但早晚温差逐渐加大，“秋老虎”的余威也在逐渐减弱。中华中医药学会中药基础理论分会首届副主任委员、广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授指出，这个时节大自然的阳气逐渐收敛隐藏，而阴气逐渐生长起来，气候由热转凉、多干燥。人体的生理活动也受自然界的变化影响，肌肤腠理也开始致密，阳气开始收敛，夏季所耗的阴津尚未复原，又受秋燥耗伤， 易出现口干、唇干、鼻干、咽干、少津、皮肤干甚至皲裂等症，中医称这种现象为“秋燥”。所以，秋季养生，重在养阴、防燥、润肺。

蓝森麟解释说，中医认为“秋燥伤肺”，故秋季宜食用滋阴生津润燥类食物，以适应气候的变化。日常饮食宜以润燥、护阴、养肺为准则。他支招可从以下几个要点入手：

1.宜选食物：鳖肉、瘦猪肉、猪肺、鸭肉、乌骨鸡、豆制品、牛乳；藕、菠菜；秋梨、甘蔗、橄榄、苹果、石榴、葡萄、花生、柚子、猕猴桃、荸荠、柠檬、山楂；西洋参、沙参、石斛、玉竹、天冬、麦冬、甜杏仁、川贝、银耳、百合、山药、蜂蜜、黑芝麻、燕窝、鱼肚等。

2.秋天早上宜多喝粥：如山楂粳米粥、鸭梨粳米粥、白萝卜粳米粥、杏仁粳米粥、橘皮粳米粥、柿饼粳米粥、百合莲子粥、银耳冰糖糯米粥、杏仁川贝糯米粥、黑芝麻粥等，以健脾养胃、养阴润肺。

3.每日中、晚餐，有条件的话宜适当煲些健脾、滋阴、防燥的汤水喝：如百合冬瓜汤、猪皮番茄汤、海带排骨汤、萝卜鲫鱼汤、鸭架豆腐汤、枸杞叶豆腐汤、平菇豆腐汤、平菇鸡蛋汤、冬菇紫菜汤等。

4.不宜过食辛辣燥热及炸、熏、烤、煎等食物，以免助燥伤津。

除了饮食，起居上，蓝森麟建议这个时节宜早睡早起，注意添加衣物，防止因受凉而伤及肺部。同时保持内心宁静舒畅，避免产生悲伤情绪。值得提醒的是，进入深秋时节后，气候虽然逐渐寒凉，但也不能为了避风寒终日关门闭户，要养成勤开窗通风、夜间露头而睡的习惯，预防和减少呼吸道疾病的发生。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）